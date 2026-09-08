پایان فیلمبرداری فیلم کوتاه «غرقگی» در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، سبا مَرغی درباره فیلم کوتاه «غرقگی»، اظهار کرد: این اثر با اقتباسی آزاد از نمایشنامه «اولئانا» نوشته دیوید ممت، روایتی روانشناختی از مرز میان واقعیت و اجراست.
نویسنده و کارگردان «غرقگی» درباره داستان فیلم توضیح داد: «غرقگی» داستان نورا، بازیگر جوانی است که در جریان تمرین نمایشی بهتدریج مرز میان نقش و واقعیت را از دست میدهد و فشارهای کارگردان و فرو رفتن بیش از حد در شخصیت «آنا»، او را تا مرز فروپاشی روانی پیش میبرد که در شب اجرای نهایی، مرز میان نمایش و واقعیت کاملاً فرو میریزد.
وی تصریح کرد: این فیلم کوتاه داستانی با تمرکز بر مفاهیمی همچون قدرت، سوءاستفاده و بحران هویت، دگرگونی ذهنی یک بازیگر را در جریان تمرین یک نمایش دنبال میکند و با کمرنگ کردن مرز میان نقش و واقعیت، مخاطب را با موقعیتی پیچیده و روانشناختی همراه میکند.
مَرغی درباره عوامل فیلم کوتاه «غرقگی»، عنوان کرد: سبا مَرغی تهیهکننده، نویسنده و کارگردان، علی مقدم مشاور کارگردان، علی مقدم، مهدیه حدادی و سحر حیدری بازیگران، سروش مقدم جانشین تهیه، محمود شریفی اصل از «ایدا فیلم» مجری طرح و محمود حیدریان مدیر تولید هستند.
وی افزود: ایلیا شیرازی سرپرست گروه کارگردانی، محمد میرزایی برنامهریز و دستیار اول کارگردان، اهورا خسروآبادی مشاور گروه کارگردانی، علیرضا خیاطیان منشی صحنه، احمد شریفیاصل مدیر فیلمبرداری، الهه نجفی طراح صحنه و لباس، سارا میرزازاده طراح گریم، مجید نجاتی صدابردار، مهدی موسوی تدوینگر و وحید جلیلوند مدیر تدارکات این فیلم هستند.
وی ادامه داد: حسین موسوی، امیرحسین عباسی و احمد رضاییعارف دستیاران تصویر، ملیکا شفیعی دستیار صحنه، نهال میرچراغی دستیار لباس، عباس دیباجی مدیر صحنه، علیرضا اقبالی مجری گریم، علی امینی دستیار صدا، هانیه دلشاد عکاس و فیلمبردار پشت صحنه و هانی احمدزاده مشاور رسانهای «غرقگی» هستند.
کارگردان فیلم در پایان خاطرنشان کرد: فیلم کوتاه «غرقگی» پس از پایان فیلمبرداری در مرحله پستولید قرار دارد و با تکمیل مراحل فنی، برای حضور در جشنوارههای داخلی و بینالمللی آماده خواهد شد.
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