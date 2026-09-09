به گزارش خبرنگار مهر ، حسن نامدار صبح چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه ها اظهار کرد: تامین خون مورد نیاز بیمارستان‌ها و مراکز درمانی استان امری حیاتی است و با توجه به اینکه امکان ذخیره‌سازی خون برای مدت طولانی وجود ندارد، استمرار حضور اهداکنندگان برای تامین نیاز بیماران ضروری است.

وی افزود: همزمان با شیوع بیماری آنفلوانزا و افزایش سفرهای پایان تعطیلات تابستانی، میزان مراجعه مردم برای اهدای خون کاهش یافته است و این موضوع می‌تواند در تامین ذخایر خونی استان تاثیرگذار باشد.

مدیرکل سازمان انتقال خون خراسان‌شمالی تصریح کرد: نیاز به تمامی گروه‌های خونی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی استان همیشگی است و بیماران در شرایط مختلف از جمله اعمال جراحی، حوادث، درمان بیماری‌های خاص و سایر موارد درمانی به فرآورده‌های خونی نیاز دارند.

نامدار احمدآباد گفت: هر واحد خون اهدایی می‌تواند برای نجات جان چند بیمار مورد استفاده قرار گیرد و به همین دلیل، اهدای خون اقدامی ارزشمند و تاثیرگذار در حفظ سلامت و نجات جان بیماران است.

وی ادامه داد: کاهش حضور اهداکنندگان در مراکز خون‌گیری می‌تواند روند تامین خون و در نهایت فرآیند درمان برخی بیماران را تحت تاثیر قرار دهد، از این رو انتظار می‌رود افراد واجد شرایط، اهدای خون را در برنامه خود قرار دهند.

مدیرکل سازمان انتقال خون خراسان‌شمالی با اشاره به شیوع بیماری‌های فصلی اظهار کرد: افرادی که در خصوص امکان اهدای خون در شرایط بیماری خود سوال دارند، می‌توانند با مراجعه به مراکز اهدای خون از کارشناسان و همکاران مستقر مشاوره دریافت کنند.

وی افزود: شرایط هر فرد پیش از اهدای خون بررسی می‌شود و در صورت دارا بودن شرایط لازم، فرد می‌تواند نسبت به اهدای خون اقدام کند.

نامدار احمدآباد تاکید کرد: سلامت اهداکننده و دریافت‌کننده خون در اولویت قرار دارد و فرایند اهدای خون پس از بررسی شرایط فرد و تایید کارشناسان انجام می‌شود.

وی با اشاره به فعالیت مراکز اهدای خون خراسان‌شمالی گفت: مرکز اهدای خون بجنورد و شیروان از شنبه تا پنجشنبه فعال هستند و مردم می‌توانند در روزهای فعالیت این مراکز برای اهدای خون مراجعه کنند.

مدیرکل سازمان انتقال خون خراسان‌شمالی افزود: مرکز اهدای خون اسفراین روزهای دوشنبه و سه‌شنبه و مرکز آشخانه نیز روزهای یکشنبه فعال است.

وی از مردم استان خواست پیش از مراجعه، برنامه فعالیت مراکز اهدای خون را مورد توجه قرار دهند تا بتوانند در زمان مناسب برای اهدای خون اقدام کنند.

نامدار احمدآباد خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۳ هزار و ۳۵۵ نفر در خراسان‌شمالی موفق به اهدای خون شده‌اند که یکهزار و ۸۴ نفر از آنان بانوان بوده‌اند.

وی افزود: همچنین چهار هزار و ۷۴۳ نفر از اهداکنندگان خون استان در این مدت جوانان زیر ۳۵ سال بوده‌اند که مشارکت این گروه سنی در تامین ذخایر خونی استان اهمیت زیادی دارد.

مدیرکل سازمان انتقال خون خراسان‌شمالی گفت: تداوم مشارکت جوانان و سایر گروه‌های سنی واجد شرایط می‌تواند به پایداری ذخایر خونی استان کمک کند و پاسخگویی به نیاز بیماران را در طول سال امکان‌پذیر سازد.

نامدار احمدآباد با تاکید بر اهمیت اهدای خون اظهار کرد: خون جایگزین مصنوعی ندارد و تامین آن تنها از طریق مشارکت انسان‌های سالم و واجد شرایط امکان‌پذیر است.

وی افزود: اهدای خون یک اقدام داوطلبانه و انسان‌دوستانه است که در بسیاری از مواقع می‌تواند مرز میان انتظار و نجات یک بیمار باشد و هر فرد با اختصاص بخشی از وقت خود می‌تواند در نجات جان همنوعان سهیم شود.

مدیرکل سازمان انتقال خون خراسان‌شمالی از مردم استان خواست در روزهای پیش رو، به ویژه همزمان با کاهش مراجعه اهداکنندگان، مشارکت بیشتری در اهدای خون داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: انتقال خون خراسان‌شمالی سالانه پاسخگوی نیاز خونی ۱۲ بیمارستان استان است و تامین مستمر خون مورد نیاز این مراکز، بدون مشارکت و همراهی مردم امکان‌پذیر نیست.

نامدار احمدآباد گفت: انتظار می‌رود مردم نوع‌دوست خراسان‌شمالی با مراجعه به مراکز اهدای خون، سهم خود را در تامین ذخایر خونی استان و نجات جان بیماران ایفا کنند.