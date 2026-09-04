محمدصادق قنادزاده معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره چالش‌های حوزه لجستیک و کریدورهای تجاری اظهار کرد: در حوزه لجستیک و کریدورها، مهم‌ترین چالش پس از جنگ اخیر، موضوع حمل‌ونقل و لجستیک بود؛ زیرا حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد تجارت کشور از مسیر دریایی و دریای جنوب انجام می‌شود و این مسیر دچار اختلال شد.

وی افزود: نمی‌توان گفت این مسیر به صورت کامل مسدود شد، اما اختلال جدی در آن اتفاق افتاد و لازم بود مسیرهای جایگزین دریایی، زمینی و ریلی به‌سرعت فعال نگه داشته شوند تا تجارت کشور با شیب قابل قبولی ادامه پیدا کند.

قنادزاده تصریح کرد: یکی از وظایف جدی سازمان توسعه تجارت و معاونت خدمات تجاری در این دوره، شناسایی کریدورها، فعال کردن مرزها و کریدورها و پیگیری موضوعاتی بود که دستگاه‌هایی مانند گمرک، وزارت راه، پایانه‌ها و سایر دستگاه‌های مرتبط باید برای فعال نگه داشتن کریدورها و مرزها انجام می‌دادند.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به فعال شدن خط ریلی شمال، بسته و سایر خطوط زمینی با کشورهای مختلف، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مشکلاتی که در امارات و پاکستان وجود داشت نیز طی این مدت با محوریت سازمان توسعه تجارت پیگیری شد.

وی با اشاره به سفری که چند وقت پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت به پاکستان داشت، گفت: در این سفر، کمیته تجاری دو کشور به شکل بسیار کامل و با حضور تقریباً همه دستگاه‌های مرتبط تشکیل شد. تیمی ۲۰ و چند نفره از مسئولان دستگاه‌های مختلف از جمله گمرک، وزارت راه، مناطق آزاد و استان‌های مرزی سیستان و بلوچستان و سایر دستگاه‌های مرتبط در این مذاکرات حضور داشتند.

قنادزاده ادامه داد: در کنار وزارت صنعت، معدن و تجارت، این تیم با طرف پاکستانی طی سه تا چهار روز مذاکرات فنی کامل انجام داد و همه مسائل و مشکلات جاری میان ایران و پاکستان شناسایی شد و در قالب کمیته‌های تخصصی درباره آنها مذاکره صورت گرفت.

وی اظهار کرد: در نهایت، در جلساتی که وزرای دو کشور با یکدیگر داشتند، این موضوعات به سند همکاری تبدیل و امضا شد.

معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران این مدل را یک الگوی ویژه و موفق برای روابط تجاری ایران و پاکستان دانست و گفت: سازمان توسعه تجارت همین مدل را درباره سایر کشورهای همسایه که برای ما اهمیت دارند نیز در دستور کار دارد.

قنادزاده افزود: ان‌شاءالله در ادامه، موضوعات مربوط به عراق، ترکیه، افغانستان و کشورهای دیگر نیز با همین روش دنبال خواهد شد تا مسائل و مشکلات موجود در تجارت دوجانبه شناسایی و بررسی شود.

وی تأکید کرد: هر یک از مسائل و مشکلاتی که در کوتاه‌مدت قابل حل باشد، تلاش می‌کنیم در این جلسات با تفاهم و از طریق موضوعاتی مانند تعرفه حل و فصل شود تا تجارت با کشورهای همسایه حفظ شود.