شبکه کلاهبرداری ۷۰۰ میلیارد ریالی در خرید گندم ایلام متلاشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از شبکه‌های فساد مالی و کلاهبرداری در فرآیند خرید گندم از کشاورزان در یکی از سیلوهای استان ایلام با اقدامات اطلاعاتی پاسداران گمنام امام زمان(عج) در سازمان اطلاعات سپاه استان و همکاری اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی شناسایی و متلاشی شد.

بر اساس اعلام سازمان اطلاعات سپاه استان ایلام، اعضای این شبکه با انجام اقدامات متقلبانه و صدور فاکتورهای صوری، زمینه ثبت و معامله غیرواقعی یک‌هزار و ۴۴۴ تن گندم به ارزش بیش از ۷۰۰ میلیارد ریال را فراهم کرده بودند.

در پی اقدامات اطلاعاتی و رصد مستمر، ۵ نفر از متهمان این پرونده شناسایی و دستگیر و برای ادامه تحقیقات به مرکز استان منتقل شدند.همچنین ۳ متهم دیگر این پرونده تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند و تحقیقات برای شناسایی ابعاد مختلف این شبکه و سایر عوامل احتمالی دخیل در پرونده ادامه دارد.

سازمان اطلاعات سپاه استان ایلام با تأکید بر استمرار مبارزه با فساد اقتصادی و صیانت از حقوق عمومی اعلام کرد: برخورد با شبکه‌های سازمان‌یافته فساد و سوءاستفاده‌کنندگان از منابع و سرمایه‌های کشور تا شناسایی تمامی ابعاد و عوامل دخیل در پرونده ادامه خواهد داشت.