به گزارش خبرنگار مهر، سعید شاهینفر ظهر چهارشنبه در مراسم امضای تفاهمنامه ساخت مسکن کارگری شرکت تولید کننده ترانس گفت: جلسات و مذاکرات مربوط به مسکن معمولاً در ابتدا با فضای مثبت و امیدواری آغاز میشود، اما هرچه پروژه وارد مراحل اجرایی و ساخت میشود، با افزایش هزینهها و پیچیدهتر شدن شرایط مواجه میشویم و در نهایت تلاش مجموعه راه و شهرسازی این است که با همکاری متقاضیان و دستگاههای مسئول، پروژهها به سرانجام برسد.
وی با بیان اینکه صنعت ساختمان سهم قابل توجهی در اشتغال کشور دارد، افزود: بخش مسکن علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم در حوزه ساختوساز، صدها شغل غیرمستقیم را نیز در بخشهای مختلف از جمله تولید مصالح، حملونقل، خدمات فنی و مهندسی و سایر صنایع وابسته فعال میکند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان ادامه داد: در سالهای اخیر تلاش کردهایم موضوع مسکن را بهعنوان یکی از محورهای اصلی فعالیت اقتصادی استان دنبال کنیم و در این چارچوب، اجرای طرحهای نهضت ملی مسکن با جدیت در استان پیگیری شده است.
آغاز عملیات حدود ۲۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در زنجان
شاهینفر با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه نهضت ملی مسکن در استان گفت: حدود ۲۰ هزار واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن در استان زنجان آغاز شده است و تکالیف تعیینشده در برنامه چهار ساله نیز حدود ۱۴ هزار واحد بوده که روند اجرای پروژهها نشان میدهد بخش قابل توجهی از این تعهدات در حال تحقق است.
وی با اشاره به پیشرفت مناسب بسیاری از پروژههای مسکن استان افزود: تلاش مجموعه راه و شهرسازی این است که پروژهها صرفاً در مرحله آغاز عملیات باقی نمانند، بلکه با تأمین زمین، تسهیلات و سایر زیرساختهای مورد نیاز، روند ساخت آنها استمرار داشته باشد و واحدهای مسکونی در موعد مقرر به متقاضیان تحویل شود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان با قدردانی از حمایت مسئولان استانی و نمایندگان مجلس، خاطرنشان کرد: تحقق اهداف حوزه مسکن نیازمند همکاری همه دستگاههاست و مسئولان استان، بهویژه نمایندگان مجلس، میتوانند نقش مهمی در رفع موانع، تأمین منابع و تسریع اجرای پروژهها داشته باشند.
شاهینفر با اشاره به سیاست وزارت راه و شهرسازی برای استفاده از ظرفیت دستگاههای اجرایی و شرکتها در تأمین مسکن کارکنان و کارگران، گفت: در چارچوب تفاهمنامههای منعقدشده با دستگاهها و وزارتخانههای مختلف، موضوع تأمین زمین برای ساخت مسکن کارکنان و کارگران دنبال شده است.
وی افزود: یکی از تفاهمنامههایی که در استان زنجان با جدیت پیگیری شد، تفاهم با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تأمین مسکن کارگران و کارکنان شرکتها بود. بر اساس این تفاهمنامه، شرکتهای متقاضی در صورت برخورداری از توان ساخت، میتوانند زمین مورد نیاز را از طریق سازوکار پیشبینیشده تأمین کرده و با حمایت وزارت راه و شهرسازی، عملیات ساخت مسکن را برای کارکنان خود انجام دهند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان ادامه داد: در همین راستا، بیش از ۸۰۰ هکتار زمین در سطح استان برای اجرای طرحهای مسکن تأمین شده که بیش از ۵۰۰ هکتار از این اراضی در شهر زنجان قرار دارد.
وی تصریح کرد: یکی از سایتهای مهمی که برای این منظور در نظر گرفته شده، سایت کوی ارم است که ظرفیت احداث حدود ۱۰ هزار واحد مسکونی را دارد و از نظر موقعیت شهری و ظرفیت توسعه، یکی از سایتهای مناسب استان محسوب میشود.
ظرفیت احداث ۱۰ هزار واحد مسکونی در سایت کوی ارم
شاهینفر درباره ویژگیهای این سایت گفت: طرح احداث واحدهای مسکونی در سایت کوی ارم بهصورت ترکیبی از واحدهای ویلایی و آپارتمانی پیشبینی شده و از نظر شهرسازی نیز طراحی مناسبی برای آن در نظر گرفته شده است.
وی افزود: زمین مورد نظر برای اجرای این طرح در موقعیت مناسبی قرار دارد و دسترسی آن به حاشیه بزرگراه، ظرفیت مناسبی برای ایجاد یک مجموعه مسکونی منسجم و برخوردار از خدمات مورد نیاز ایجاد کرده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان با بیان اینکه سیاست استان حرکت به سمت تأمین زمین برای گروههای مختلف متقاضی مسکن است، اظهار کرد: تلاش میکنیم از ظرفیت شرکتها، دستگاههای اجرایی و نهادهای مختلف برای تسریع در ساخت مسکن استفاده کنیم تا بخشی از نیاز کارکنان و کارگران این مجموعهها از این طریق تأمین شود.
پیگیری ثبتنام و تعیین تکلیف متقاضیان جدید
شاهینفر با اشاره به وضعیت ثبتنام متقاضیان طرحهای مسکن گفت: از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم، ثبتنام جدیدی در سامانه برای برخی از طرحهای نهضت ملی مسکن انجام نشده است، اما با توجه به مذاکرات و پیگیریهای انجامشده، موضوع تعیین تکلیف برخی متقاضیان و ظرفیتهای موجود در حال بررسی است.
وی افزود: در این زمینه مذاکراتی با مسئولان مربوطه انجام شده و همکاریهایی نیز برای پیشبرد پروژههای مسکن کارگری در حال شکلگیری است تا از ظرفیتهای موجود برای حل مسائل متقاضیان استفاده شود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان با اشاره به تعداد متقاضیان موجود در استان گفت: در حال حاضر حدود سه تا چهار هزار متقاضی در سطح استان وجود دارند که یکی از مهمترین مشکلات آنها، نبود زمین مناسب برای اجرای پروژه است.
وی ادامه داد: علاوه بر موضوع زمین، تأمین تسهیلات بانکی و منابع مالی مورد نیاز برای ساخت نیز از دیگر مسائل مهم این متقاضیان است که باید در چارچوب همکاری میان وزارت راه و شهرسازی، شبکه بانکی، شرکتها و دستگاههای اجرایی پیگیری شود.
آمادگی راه و شهرسازی برای حمایت از ساخت مسکن کارگری
شاهینفر تأکید کرد: وزارت راه و شهرسازی و مجموعه استان از پیشنهادها و ظرفیتهایی که بتواند به ساخت مسکن برای کارکنان و کارگران کمک کند، استقبال میکنند و اگر شرکتها توانایی و آمادگی لازم برای اجرای پروژه را داشته باشند، تأمین زمین و استفاده از ظرفیتهای حمایتی دولت میتواند زمینه مناسبی برای آغاز عملیات ساخت فراهم کند.
وی گفت: هر جا شرکتها توان ساخت داشته باشند و بتوانند بخشی از فرآیند اجرایی پروژه را بر عهده بگیرند، مجموعه دولت نیز در حد توان و امکانات قانونی خود برای تأمین زمین، تسهیل امور و حمایت از روند ساخت همکاری خواهد کرد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان با بیان اینکه هدف نهایی همه این اقدامات، تحویل واحدهای مسکونی به مردم است، اظهار کرد: نباید هدف ما صرفاً آغاز پروژهها باشد؛ بلکه باید به مرحلهای برسیم که پروژهها تکمیل و واحدهای مسکونی در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
شاهینفر با قدردانی از همکاری نمایندگان مجلس و مسئولان استانی، بهویژه مصطفی طاهری، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: پیگیریهای نمایندگان و همراهی دستگاههای اجرایی در رفع موانع طرحهای مسکن بسیار مؤثر است و امیدواریم با استمرار این همکاریها، پروژههای مسکن کارگری در استان هرچه سریعتر وارد مرحله اجرا و تکمیل شود.
وی افزود: با استمرار حمایت مسئولان و همکاری شرکتها و متقاضیان، شرایط بهگونهای پیش برود که به جای صحبت درباره آغاز پروژهها، در آینده نزدیک شاهد افتتاح و تحویل واحدهای مسکونی به کارگران و کارکنان متقاضی در استان زنجان باشیم.
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