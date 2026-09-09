جریمه ۵۶ میلیاردی قاچاقچی دام زنده در بروجرد

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهی در سخنانی، اظهار داشت: پرونده قاچاق دام زنده به ارزش ۲۳ میلیارد ریال در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان بروجرد رسیدگی شد.
وی افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود و ارائهنشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و مالک دامها را به پرداخت ۲۳ میلیارد ریال جزای نقدی معادل ارزش دامهای قاچاق محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، گفت: شعبه همچنین ۱۰ میلیارد ریال معادل ارزش کارشناسی خودرو را به جریمه اضافه و متخلف را به پرداخت ۳۲ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم و ازآنجاکه دامهای حمل شده در حال حاضر موجود نبوده معادل ارزش دامها به جریمه اضافه و متخلف را در مجموع به مبلغ ۵۶ میلیارد ریال محکوم کرد.
شاهی، افزود: مأموران نیروی انتظامی بروجرد از یک کامیون این محموله را به ظن قاچاق کشف و پرونده این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
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