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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۴۸

جریمه ۵۶ میلیاردی قاچاقچی دام زنده در بروجرد

جریمه ۵۶ میلیاردی قاچاقچی دام زنده در بروجرد

بروجرد - مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان از جریمه ۵۶ میلیاردریالی قاچاقچی دام زنده در بروجرد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهی در سخنانی، اظهار داشت: پرونده قاچاق دام زنده به ارزش ۲۳ میلیارد ریال در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان بروجرد رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود و ارائه‌نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و مالک دام‌ها را به پرداخت ۲۳ میلیارد ریال جزای نقدی معادل ارزش دام‌های قاچاق محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، گفت: شعبه همچنین ۱۰ میلیارد ریال معادل ارزش کارشناسی خودرو را به جریمه اضافه و متخلف را به پرداخت ۳۲ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم و ازآنجاکه دام‌های حمل شده در حال حاضر موجود نبوده معادل ارزش دام‌ها به جریمه اضافه و متخلف را در مجموع به مبلغ ۵۶ میلیارد ریال محکوم کرد.

شاهی، افزود: مأموران نیروی انتظامی بروجرد از یک کامیون این محموله را به ظن قاچاق کشف و پرونده این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

کد مطلب 6942250

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