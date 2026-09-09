افزایش تقاضا برای مدارس دولتی در بوشهر؛ توسعه فضاهای آموزشی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دانش فر صبح چهاشنبه در نشست با فرماندار کنگان با اشاره به افزایش چشمگیر استقبال خانوادهها از مدارس دولتی، اظهار کرد: حجم قابل توجهی از دانشآموزان مدارس غیردولتی به مدارس دولتی استان، از جمله شهرستان کنگان، منتقل شدهاند و این موضوع نیاز به توسعه فضاهای آموزشی را بیش از گذشته نمایان کرده است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر با تأکید بر لزوم حمایت از آموزش و پرورش افزود: با وجود محدودیت منابع، باید با همکاری همه دستگاهها زمینه انجام اقدامات کیفی و عمیق در حوزه تعلیم و تربیت فراهم شود.
وی گفت: همچنین موضوع توسعه هنرستانها نیز در دستور بررسی و پیگیری قرار دارد.
حضور مسئولان در میان مردم موجب افزایش امید است
فرماندار شهرستان کنگان با تشریح برخی پروژههای شاخص شهرستان، از اجرای پروژه آبشیرینکن بنک به عنوان یکی از طرحهای مهم منطقه یاد کرد و گفت: حضور مسئولان در میان مردم موجب افزایش امید، دلگرمی و تقویت وحدت میان مردم و مسئولان میشود.
غلامحسین زیبا همچنین به مشارکت مجتمع گاز پارس جنوبی در حمایت از مدارس روستایی اشاره کرد و گفت: با پیگیریهای انجامشده، این مجتمع آمادگی خود را برای تأمین بخشی از نیازهای مدارس روستایی اعلام کرده است؛ تهیه وسایل سرمایشی، شادابسازی و رنگآمیزی مدارس، هوشمندسازی، اجرای طرح حیاط پویا و تأمین لباس فرم دانشآموزان روستایی، ازجمله اقدامات انجام شده توسط این مجتمع بوده است.
در دیدار مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر با فرماندار شهرستان کنگان، مهمترین مسائل حوزه آموزش و پرورش شهرستان و استان مورد بررسی قرار گرفت
نظر شما