به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه سامع خورشاد رئیس پلیس آگاهی انتظامی مازندران اظهار داشت: نیروهای گشت خودرویی پلیس آگاهی یکی از شهرستان‌های استان، حین گشت‌زنی شبانه به فردی که به شکل مشکوکی در اطراف مغازه‌ها پرسه می‌زد، مظنون شده و وی را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه مشخص کرد این فرد، سارق سابقه‌دار با ۱۶ فقره سابقه سرقت است که حضور مشکوک وی در اطراف واحدهای صنفی، ظن مأموران را بیشتر کرد.

سرهنگ خورشاد تصریح کرد: مأموران در بازرسی از متهم ۳۱ عدد شاه‌کلید کشف کردند؛ کشفی که مسیر تحقیقات را وارد مرحله تازه‌ای کرد. متهم در ادامه بازجویی‌ها تحت فشار تحقیقات پلیسی، به ۱۰ فقره سرقت اماکن اعتراف کرد.

وی ادامه داد: مأموران پلیس آگاهی با بررسی دقیق سوابق و سرنخ‌های به‌دست‌آمده، تحقیقات خود را برای روشن شدن ابعاد دیگر فعالیت‌های این سارق و احتمال ارتباط وی با سایر سرقت‌های مشابه ادامه دادند.

رئیس پلیس آگاهی استان در پایان خاطرنشان کرد: شناسایی سایر جرائم احتمالی، بررسی سرقت‌های مشابه و کشف اموال مسروقه در دستور کار کارآگاهان قرار دارد و تحقیقات پرونده همچنان ادامه دارد.