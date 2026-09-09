به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی سهرابی صبح امروز چهارشنبه در آیین اهدای ۴۸ هزار بسته لوازمالتحریر به دانشآموزان، با قدردانی از همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) در حمایت از دانشآموزان نیازمند، اظهار داشت: عدالت آموزشی فقط به معنای ارتقای تحصیلی نیست، بلکه به این معناست که دانشآموزان را با همه تفاوتها و شرایطشان ببینیم و زمینه رشد آنها را فراهم کنیم.
وی افزود: هر دانشآموز استعداد، توانمندی و شرایط متفاوتی دارد و عدالت زمانی محقق میشود که برای همه دانشآموزان فرصت رشد متناسب با ظرفیتهایشان فراهم شود؛ موضوعی که بدون نگاه جمعی و همکاری دستگاههای مختلف امکانپذیر نیست.
مدیرکل آموزشوپرورش لرستان با اشاره به همکاری آموزشوپرورش و کمیته امداد در حمایت از دانشآموزان نیازمند، تصریح کرد: این همکاری نمونهای از نگاه جمعی به عدالت آموزشی است؛ چراکه حمایت از دانشآموزان تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه مسئولیتی انسانی و اجتماعی برای فراهمکردن فرصتهای برابر و ساختن آینده کشور است.
سهرابی با اشاره به آمادگی استان برای آغاز سال تحصیلی جدید، گفت: بیش از چهارهزار و ۵۰۰ مدرسه در لرستان آماده پذیرایی از دانشآموزان هستند و ۲۹ هزار معلم و فرهنگی نیز برای خدمت در عرصه تعلیموتربیت آمادگی دارند. همچنین حدود ۳۶۰ هزار دانشآموز استان خود را برای آغاز سال تحصیلی آماده میکنند.
وی در ادامه بر ضرورت توجه همزمان به عدالت و کرامت دانشآموزان تأکید کرد و گفت: در کنار عدالت، حفظ کرامت انسان نیز ضروری است و حمایت از دانشآموزان باید بهگونهای انجام شود که عزت و شأن آنان همواره موردتوجه قرار گیرد.
مدیرکل آموزشوپرورش لرستان، مجموعه آموزشوپرورش لرستان را همراه و پشتیبان برنامههای حمایتی از دانشآموزان دانست و از همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) در این زمینه قدردانی کرد.
این آیین با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) و آموزشوپرورش لرستان و با اهدای ۴۸ هزار بسته لوازمالتحریر به دانشآموزان برگزار شد.
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