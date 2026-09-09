مرکز عملیات تجارت دریایی انگلیس از چندین حادثه دریایی خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مرکز عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد چندین کشتی تجاری در مسیرهای دریایی خلیج فارس و دریای عمان هدف حمله قرار گرفتهاند و دستکم یک کشتی در نزدیکی سواحل امارات پس از اصابت پرتابه دچار آبگرفتگی شده است. هنوز گزارشی از تلفات انسانی تأیید نشده است.
مرکز عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد در جریان فعالیتهای نظامی جاری در منطقه، چندین کشتی تجاری در شمال خلیج فارس و دریای عمان هدف حمله قرار گرفته و از کار افتادهاند.
این مرکز اعلام کرد هنوز نمیتواند وقوع تلفات انسانی را تأیید کند و بررسی حوادث ادامه دارد. این مرکز همچنین از کشتیهای حاضر در منطقه خواست سطح هوشیاری خود را افزایش داده و شرایط امنیتی را بهدقت زیر نظر داشته باشند.
در یکی از این حوادث، یک کشتی باری در نزدیکی سواحل امارات پس از اصابت یک پرتابه دچار آبگرفتگی شد و در حالت کجشده در لنگرگاه قرار گرفت. این کشتی حدود ۴۵ کیلومتر، معادل ۲۴ مایل دریایی، شمالغرب بندر راشد قرار داشته است.
مرکز عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد گزارش این حادثه را از یک طرف ثالث دریافت کرده و جزئیات بیشتری درباره نوع پرتابه یا عامل حمله ارائه نکرد.
این حوادث در حالی رخ دادهاند که مسیرهای دریایی خلیج فارس و دریای عمان در پی تشدید درگیریهای منطقهای با خطرات امنیتی بیشتری مواجه شدهاند. گزارشهای مرکز عملیات تجارت دریایی انگلیس نشان میدهد حملات اخیر فقط به یک کشتی محدود نبوده و چندین شناور تجاری را تحت تأثیر قرار داده است.
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