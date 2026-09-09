کشف ۵۱ فقره سرقت در اصفهان؛۳۹ متهم در ۴۸ ساعت دستگیر شدند

سرهنگ احمد نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان اصفهان در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و مقابله هدفمند با سرقت، طی ۴۸ ساعت گذشته مجموعه‌ای از طرح‌های انتظامی و اقدامات تخصصی را در نقاط مختلف شهرستان به اجرا گذاشتند.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح‌ها، مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و انتظامی و بررسی سوابق و پرونده‌های سرقت، موفق به شناسایی و دستگیری ۳۹ متهم مرتبط با انواع سرقت شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان ادامه داد: در تحقیقات انجام‌شده از متهمان و بررسی‌های تخصصی صورت‌گرفته، ۶ دستگاه موتورسیکلت، ۸ دستگاه خودرو و ۲ دستگاه دوچرخه مسروقه کشف و برای شناسایی مالکان آنها اقدامات قانونی در دستور کار قرار گرفت.

نیکبخت با اشاره به دیگر کشفیات این طرح گفت: مأموران همچنین ۲۱ فقره سرقت محتویات داخل خودرو، ۱۲ فقره سرقت کابل و ۲ فقره سرقت به شیوه کش‌روی را کشف و پرونده‌های مربوط به این سرقت‌ها را نیز پیگیری کردند.

وی با بیان اینکه مقابله با سرقت از اولویت‌های انتظامی شهرستان اصفهان است، تصریح کرد: استمرار طرح‌های هدفمند و برخورد با عوامل ارتکاب سرقت در دستور کار پلیس قرار دارد و مأموران انتظامی با استفاده از ظرفیت‌های اطلاعاتی، تخصصی و عملیاتی برای شناسایی و دستگیری سارقان اقدام می‌کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان خاطرنشان کرد: متهمان دستگیرشده پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند و اقدامات لازم برای تعیین تکلیف اموال مکشوفه و شناسایی و تحویل آنها به مالکان در حال انجام است.

نیکبخت پیشگیری از سرقت را نیازمند مشارکت جدی شهروندان دانست و گفت: رعایت توصیه‌های ایمنی و افزایش سطح مراقبت می‌تواند فرصت ارتکاب جرم را از سارقان سلب کند و نقش مهمی در کاهش سرقت داشته باشد.

وی از شهروندان خواست خودروهای خود را در مکان‌های خلوت، کم‌نور و فاقد امنیت کافی پارک نکنند و برای افزایش ضریب ایمنی وسایل نقلیه از تجهیزات بازدارنده مانند قفل فرمان، قفل پدال، دزدگیر و ردیاب استفاده کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان در پایان تأکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، موضوع را در سریع‌ترین زمان از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا امکان بررسی و اقدام به‌موقع فراهم شود.