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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۳۲

اعزام ۲۰۰ فرهنگی لرستان به اردوی راهیان نور مناطق غرب کشور

اعزام ۲۰۰ فرهنگی لرستان به اردوی راهیان نور مناطق غرب کشور

خرم‌آباد - ۲۰۰ فرهنگی لرستان به اردوی راهیان نور مناطق غرب کشور اعزام می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی دوروزه راهیان نور مناطق عملیاتی غرب کشور با حضور ۲۰۰ نفر از فرهنگیان بسیجی لرستان و به همت بسیج فرهنگیان برگزار می‌شود.

در این اردو، فرهنگیان شرکت‌کننده با حضور در مناطق عملیاتی مرصاد و بازی دراز، ضمن بازدید از یادمان‌های دفاع مقدس، با رشادت‌ها، ایثار و حماسه‌آفرینی رزمندگان اسلام در دوران هشت سال دفاع مقدس آشنا می‌شوند.

این برنامه باهدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، آشنایی بیشتر فرهنگیان با تاریخ دفاع مقدس و انتقال مفاهیم و ارزش‌های آن به نسل‌های جدید برگزار می‌شود.

همچنین حضور فرهنگیان در یادمان‌های دفاع مقدس، فرصتی برای بازخوانی حماسه‌های رزمندگان و تقویت پیوند میان نسل امروز و فرهنگ مقاومت و ایثار به شمار می‌رود.

کد مطلب 6942307

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