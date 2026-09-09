به گزارش خبرنگار مهر، کریم زارع صبح چهارشنبه در آیین «جشن عاطفه‌ها» که در گلستان شهدای اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: امسال ۵۰ هزار بسته لوازم‌التحریر و کوله‌پشتی برای دانش‌آموزان تحت حمایت کمیته امداد استان اصفهان تأمین و آماده توزیع شده است.

وی افزود: برای تهیه هر یک از این بسته‌ها حدود ۲ میلیون تومان هزینه شده و تأمین این اقلام با مشارکت خیران و نیکوکاران انجام گرفته است تا دانش‌آموزان خانواده‌های تحت حمایت با امکانات مناسب‌تری سال تحصیلی جدید را آغاز کنند.

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان با اشاره به پیش‌بینی حمایت‌های تکمیلی برای دانش‌آموزانی که نیازهای ویژه آموزشی دارند، گفت: در کنار توزیع بسته‌های تحصیلی، در مواردی که دانش‌آموز نیازمند حمایت بیشتری باشد، مساعدت‌های نقدی نیز در نظر گرفته شده است تا خانواده‌ها برای تأمین نیازهای آموزشی فرزندان خود با مشکل مواجه نشوند.

زارع حمایت از تحصیل دانش‌آموزان خانواده‌های تحت پوشش را یکی از مهم‌ترین محورهای فعالیت فرهنگی کمیته امداد دانست و تصریح کرد: تأمین امکانات آموزشی برای این دانش‌آموزان تنها یک حمایت مقطعی نیست، بلکه نوعی سرمایه‌گذاری برای آینده کشور و گامی در مسیر تحقق عدالت آموزشی محسوب می‌شود.

امسال یک میلیون دانش‌آموز تحت حمایت کمیته امداد در طرح تأمین لوازم‌التحریر قرار می‌گیرند

در ادامه این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی متقی‌فر، معاون امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور، با اشاره به اجرای طرح ملی تأمین لوازم‌التحریر اظهار کرد: امسال یک میلیون دانش‌آموز تحت حمایت کمیته امداد در سراسر کشور در طرح تأمین لوازم‌التحریر قرار می‌گیرند.

وی افزود: در قالب این طرح، ۵۰ هزار بسته لوازم‌التحریر و کوله‌پشتی نیز به دانش‌آموزان تحت حمایت کمیته امداد استان اصفهان اختصاص یافته است.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد کشور ادامه داد: فراهم کردن بستر مناسب برای تحصیل فرزندان خانواده‌های نیازمند از مهم‌ترین برنامه‌های کمیته امداد در حوزه فرهنگی است و تلاش می‌شود با همراهی مردم و خیران، دانش‌آموزان تحت حمایت پیش از آغاز سال تحصیلی از اقلام و امکانات مورد نیاز آموزشی برخوردار شوند.

متقی‌فر با تأکید بر ضرورت حمایت از دانش‌آموزان مستعد و نیازمند گفت: هیچ دانش‌آموزی نباید به دلیل مشکلات اقتصادی از مسیر آموزش، رشد و پیشرفت باز بماند و تأمین نیازهای آموزشی می‌تواند بخشی از دغدغه خانواده‌ها را کاهش داده و زمینه تمرکز بیشتر دانش‌آموزان بر تحصیل را فراهم کند.

وی با قدردانی از مشارکت خیران و نیکوکاران در اجرای طرح‌های حمایتی کمیته امداد خاطرنشان کرد: «جشن عاطفه‌ها» نمادی از همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است و برگزاری این آیین در جوار مزار شهدا، پیوند فرهنگ ایثار و انفاق با حمایت از آینده‌سازان کشور را به نمایش می‌گذارد.

این آیین با حضور معاون امور فرهنگی کمیته امداد کشور، مدیرکل و جمعی از مسئولان کمیته امداد استان اصفهان، مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری اصفهان، خیران، خانواده‌های تحت حمایت و مادر شهید عباس بهرامی برگزار شد.