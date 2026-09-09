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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۳۱

یک‌هزار و ۷۰۰ کیلو زغال طاق قاچاق در نجف‌آباد کشف شد

یک‌هزار و ۷۰۰ کیلو زغال طاق قاچاق در نجف‌آباد کشف شد

اصفهان- فرمانده انتظامی شهرستان نجف‌آباد از کشف یک‌هزار و ۷۰۰ کیلوگرم زغال حاصل از درختان جنگلی طاق به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد ریال در بازرسی از یک کارگاه تولید زغال خبر داد.

سرهنگ اکبر احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر فعالیت یک کارگاه تولید زغال از درختان جنگلی طاق، بررسی موضوع در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان نجف‌آباد قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۷ گلدشت پس از انجام تحقیقات و شناسایی محل مورد نظر، با هماهنگی لازم و به همراه نماینده منابع طبیعی از این کارگاه بازدید و آن را مورد بازرسی قرار دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان نجف‌آباد تصریح کرد: در جریان این بازرسی، یک‌هزار و ۷۰۰ کیلوگرم زغال طاق جنگلی قاچاق کشف شد که بنا بر اعلام کارشناسان مربوطه، ارزش آن بیش از ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

احمدی ادامه داد: در این رابطه دو فرد متخلف شناسایی و پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

وی با تأکید بر ضرورت حفاظت از منابع طبیعی و برخورد با سودجویان این حوزه گفت: پلیس با هرگونه بهره‌برداری غیرمجاز از منابع طبیعی و فعالیت‌های مرتبط با قاچاق چوب و زغال، برخورد قانونی و قاطع خواهد داشت.

فرمانده انتظامی شهرستان نجف‌آباد از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه قطع و قاچاق چوب، تولید یا عرضه غیرمجاز زغال، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6942322

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