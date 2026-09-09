سرهنگ اکبر احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر فعالیت یک کارگاه تولید زغال از درختان جنگلی طاق، بررسی موضوع در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان نجف‌آباد قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۷ گلدشت پس از انجام تحقیقات و شناسایی محل مورد نظر، با هماهنگی لازم و به همراه نماینده منابع طبیعی از این کارگاه بازدید و آن را مورد بازرسی قرار دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان نجف‌آباد تصریح کرد: در جریان این بازرسی، یک‌هزار و ۷۰۰ کیلوگرم زغال طاق جنگلی قاچاق کشف شد که بنا بر اعلام کارشناسان مربوطه، ارزش آن بیش از ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

احمدی ادامه داد: در این رابطه دو فرد متخلف شناسایی و پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

وی با تأکید بر ضرورت حفاظت از منابع طبیعی و برخورد با سودجویان این حوزه گفت: پلیس با هرگونه بهره‌برداری غیرمجاز از منابع طبیعی و فعالیت‌های مرتبط با قاچاق چوب و زغال، برخورد قانونی و قاطع خواهد داشت.

فرمانده انتظامی شهرستان نجف‌آباد از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه قطع و قاچاق چوب، تولید یا عرضه غیرمجاز زغال، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.