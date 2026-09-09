برگزاری هشتمین جشنواره ملی سیر و موسیر در «سولان» همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید جهانگیریان ظهر چهارشنبه اظهار کرد: هشتمین جشنواره ملی سیر و موسیر همدان به مدت ۲ روز با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری، برگزاری مسابقات آشپزی غذاهای محلی و برپایی بازارچه محصولات بومی میزبان گردشگران و عموم علاقه‌مندان خواهد بود.

وی با بیان اینکه این جشنواره در روستای «سولان» برگزار می‌شود، افزود: در حاشیه این رویداد بازارچه‌ای شامل ۳۰ غرفه برای عرضه محصولات کشاورزی، صنایع‌دستی و غذاهای سنتی پیش‌بینی شده است که فرصتی مغتنم برای معرفی ظرفیت‌های بومی منطقه به شمار می‌رود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان همدان با اشاره به جایگاه ممتاز همدان در تولید سیر و موسیر، تصریح کرد: با توجه به ثبت جهانی سیر همدان در سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد این محصولات اکنون به یک برند شاخص در سطح بین‌المللی تبدیل شده‌اند.

جهانگیریان خاطرنشان کرد: در جلسه هماهنگی که با حضور دستگاه‌های اجرایی در محل فرمانداری همدان برگزار شد بر ضرورت هم‌افزایی و نقش‌آفرینی ادارات مرتبط برای برگزاری مطلوب این جشنواره تاکید شد.

وی در پایان تاکید کرد: برگزاری چنین جشنواره‌هایی نقش موثری در توسعه گردشگری روستایی، آشنایی بیشتر با میراث فرهنگی منطقه و رونق اقتصادی محصولات کشاورزی همدان خواهد داشت.