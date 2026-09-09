به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، پیش از ظهر چهارشنبه در جریان سفر به شهرستان ریگان و در حاشیه بازدید از پروژه در حال احداث ایست بازرسی ورودی استان کرمان از سمت این شهرستان، بر اهمیت تکمیل این طرح در راستای تقویت زیرساختهای امنیتی شرق استان تأکید کرد.
وی با اشاره به برنامههای سفر خود به شهرستان ریگان اظهار کرد: برنامههای امروز سفر به ریگان شامل افتتاح ساختمان فرمانداری و همچنین برگزاری جلسه شورای اداری شهرستان با موضوع بررسی چالشها، محدودیتها و ظرفیتهای موجود برای توسعه شهرستان است.
وی با بیان اینکه تقویت زیرساختهای امنیتی در شرق استان از جمله برنامههای مهم استان کرمان است، افزود: در همین راستا برنامهای برای تقویت زیرساختهای امنیتی در شرق استان و به ویژه شهرستان ریگان تدوین شده و پروژه تقویت ایست بازرسی ورودی استان از سمت ریگان نیز در همین چارچوب آغاز شده است.
طالبی، با اشاره به روند اجرای این پروژه گفت: خوشبختانه عملیات اجرایی پروژه از پیشرفت بسیار خوبی برخوردار است و تلاش میشود مراحل تکمیل آن با سرعت دنبال شود.
وی ادامه داد: پیشبینی میشود ایست بازرسی ورودی استان از سمت شهرستان ریگان طی دو تا سه ماه آینده به بهرهبرداری برسد.
استاندار کرمان با تأکید بر اهمیت این طرح در ارتقای امنیت محورهای شرقی استان خاطرنشان کرد: بهرهبرداری از این پروژه میتواند به پایداری و تقویت امنیت استان از سمت شرق کمک کند و زمینه را برای ارتقای زیرساختهای امنیتی در این منطقه فراهم سازد.
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