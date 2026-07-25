اتحادیه اروپا گوگل را ۸۹۰ میلیون یورو جریمه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس اسوسیشن، کمیسیون اروپا که بازوی اجرایی اتحادیه اروپا و مسئول اجرای قوانین رقابت است، دو جریمه جداگانه به ارزش ۴۶۰ میلیون یورو و ۴۳۰ میلیون یورو برای گوگل صادر کرد.

این کمیسیون اعلام کرد دو مورد عدم رعایت قوانین را شناسایی کرده است، نخست ترجیح دادن خدمات خود در موتور جست‌وجوی گوگل، و دوم جلوگیری از هدایت کاربران به خدماتی که ممکن بود در فروشگاه گوگل پلی ارزان‌تر باشند.

بر اساس اعلام کمیسیون، گوگل با اعطای امتیاز ویژه به خدمات خود، از جمله خرید، هتل‌ها، نتایج ورزشی و حمل‌ونقل، نسبت به خدمات شرکت‌های دیگر در نتایج جست‌وجو، «قانون بازارهای دیجیتال» را نقض کرده است.

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گوگل این کار را با نمایش برجسته‌تر خدمات خود در نتایج جست‌وجو انجام می‌داد، برای مثال، آنها را در بالای صفحه قرار می‌داد یا از تصاویر، نمایش‌های گرافیکی و فیلترهای ویژه استفاده می‌کرد که این امکانات در اختیار سایر شرکت‌ها قرار نمی‌گرفت.

کمیسیون اتحادیه اروپا همچنین هنگام تحقیق متوجه شد گوگل مانع از آن شده که توسعه‌دهندگان اپلیکیشن، پیشنهادهای ارزان‌تر خود را به مشتریان در فروشگاه گوگل پلی ارائه دهند.

این جریمه تازه‌ترین اقدام جدی کمیسیون مستقر در بروکسل علیه شرکت‌های بزرگ فناوری به شمار می‌رود.

«هنا ویرکونن»، معاون اجرایی کمیسیون اروپا در امور حاکمیت فناوری، امنیت و دموکراسی در این باره گفت: گوگل اکنون باید به این عدم رعایت قوانین پایان دهد و از تکرار آن در آینده خودداری کند.