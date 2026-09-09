به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی‌صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری عصر چهارشنبه در نشست با خانواده دانشگاه هرمزگان با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید از این استان، اظهار کرد: تصمیم گرفتیم آغاز سال تحصیلی را از خط مقدم و از میان دانشگاهیان کشوری شروع کنیم که با وجود درگیری در یک جنگ تحمیلی ناجوانمردانه، استادان، دانشجویان و کارکنان آن مشتاقانه برای آغاز سال تحصیلی جدید آماده هستند.

وی حضور در جمع دانشگاهیان هرمزگان را دارای پیام مهمی برای دشمن دانست و افزود: حضور بانشاط دانشگاهیان در دانشگاه هرمزگان، نشانه امید و ایستادگی ملت ایران است و این پیام را به دشمن می‌دهد که نباید به آینده ایران امید داشته باشد.

وزیر علوم با بیان اینکه ملت ایران با وجود همه تکثرها، سلایق و تنوع‌ها زیر پرچم ایران ایستاده است، تصریح کرد: همین همبستگی موجب شد دشمن به هیچ‌یک از اهداف خود دست پیدا نکند و امروز نیز ایستادگی مردم ایران، دشمن متجاوز را سرگردان و حیران کرده است.

سیمایی‌صراف با اشاره به جایگاه تاریخی ایران در عرصه علم و تمدن گفت: تاریخ نشان می‌دهد ایرانیان همواره در دانش، فرهنگ و تمدن پیشتاز بوده‌اند و این جنگ نیز بیش از گذشته به ما آموخت که باید در عرصه علم و تولید فناوری قدرتمند باشیم.

وی ادامه داد: جنگ‌های آینده، جنگ بازو و تجهیزات صرف نیست، بلکه جنگ دانش و فناوری است؛ بنابراین هر میزان که دولت در حوزه علم، فناوری و پژوهش سرمایه‌گذاری کند، علاوه بر کمک به توسعه و پیشرفت کشور، در حقیقت در حال تقویت امنیت ملی است.

وزیر علوم تأکید کرد: توجه به علم و دانشگاه نباید یک موضوع تشریفاتی و پرستیژی تلقی شود، چراکه امنیت کشور در گرو تقویت نهاد علم و دانشگاه و احترام و تکریم نیروی انسانی فرهیخته است.

سیمایی‌صراف با اشاره به ظرفیت بالای نیروی انسانی کشور گفت: با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌هایی که در سال‌های گذشته اجازه نداده‌ایم دانشگاه‌ها آن‌گونه که شایسته جوانان و استادان کشور است به‌روز شوند، همچنان کشورهای رقیب و حتی دشمن چشم به فارغ‌التحصیلان و نیروی انسانی ایران دارند و این موضوع نشان‌دهنده کیفیت بالای سرمایه انسانی کشور است.

وی با بیان اینکه نباید به این ظرفیت اکتفا کرد، خاطرنشان کرد: زیرساخت‌های دانشگاهی، آزمایشگاه‌ها و امکانات پژوهشی باید تقویت شود. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تنها حدود ۲۳ صدم درصد از تولید ناخالص داخلی کشور به پژوهش اختصاص می‌یابد، در حالی که طبق قانون برنامه باید سهم بیشتری برای این حوزه در نظر گرفته شود و در سیاست‌های کلان نیز بر اختصاص چهار درصد تولید ناخالص داخلی به پژوهش تأکید شده است.

وزیر علوم افزود: با وجود این سرمایه‌گذاری محدود، دستاوردهای دانشگاهیان کشور چندین برابر سرمایه‌گذاری انجام‌شده در برخی دانشگاه‌های کشورهای رقیب است و این مسئله کیفیت و توانمندی نیروی انسانی ایران را نشان می‌دهد.

سیمایی‌صراف همچنین به ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای تأمین منابع دانشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: این قانون ظرفیت بسیار بزرگی برای جذب اعتبارات در دانشگاه‌ها ایجاد کرده است. به‌ویژه در استان‌های ثروتمند و صنعتی مانند هرمزگان، ظرفیت‌های قابل توجهی وجود دارد که می‌تواند منابع مالی قابل توجهی را به دانشگاه‌ها وارد کند.

وی تأکید کرد: استفاده از این ظرفیت‌ها نیازمند شناخت دقیق قانون و تلاش دانشگاه‌هاست. تا امروز فرهنگ ایجاد درآمد در دانشگاه‌ها چندان وجود نداشته، اما باید از ظرفیت‌های قانونی استفاده کرد تا دانشگاه بتواند بخشی از منابع مورد نیاز خود را از مسیر ارتباط با صنعت و ظرفیت‌های اقتصادی تأمین کند.

وزیر علوم در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع معیشت و مسکن دانشگاهیان پرداخت و گفت: کرامت انسانی و مسئولیت دانشگاه با معیشت سخت و دشوار سازگار نیست؛ از همین رو، از ابتدای فعالیت دولت، بهبود معیشت و تأمین مسکن استادان و کارکنان دانشگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت.

سیمایی‌صراف با اشاره به اجرای طرح تأمین مسکن دانشگاهیان اظهار کرد: در این زمینه دانشگاه‌های فراوانی وارد طرح شده‌اند و تاکنون ۴۳ دانشگاه پروژه‌های خود را آغاز کرده‌اند و پنج دانشگاه نیز این پروژه‌ها را به مراحل پایانی رسانده‌اند.

وی ادامه داد: در این طرح، زمین برای ساخت مسکن اعضای هیئت علمی و کارکنان اختصاص یافته و سهم افراد نیز مشخص شده است.

وزیر علوم همچنین درباره اقدامات انجام‌شده برای بهبود معیشت دانشگاهیان گفت: در این حوزه هم استادان و همکاران دانشگاه‌ها و کارکنان مورد توجه قرار گرفته‌اند و تلاش شده است اصلاحات معیشتی با رویکرد حمایت هرچه بیشتر از جامعه دانشگاهی دنبال شود.

سیمایی‌صراف با اشاره به پیگیری اجرای فوق‌العاده خاص برای کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها افزود: برای تحقق این موضوع بیش از یک سال پیگیری انجام شد و حتی شخصاً برای حل مسائل و موانع آن مراجعه و موضوع را دنبال کردم تا این طرح به نتیجه برسد.

وی با بیان اینکه در کنار فوق‌العاده خاص، پرداخت‌های خدماتی نیز برای دانشگاهیان در نظر گرفته شده است، گفت: همچنان پیگیر هستیم تا این موضوع نیز در حکم اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه‌ها لحاظ شود و امیدواریم با پیگیری‌های انجام‌شده به نتیجه برسد.

وزیر علوم در پایان با تأکید بر نقش دانشگاه‌ها در تقویت روحیه و امید جامعه اظهار کرد: آغاز سال تحصیلی جدید را از این شهر مقاوم شروع کردیم و امیدوارم این اقدام پیام خوبی برای دانشجویان و دانشگاهیان سراسر کشور داشته باشد.

سیمایی‌صراف خاطرنشان کرد: دانشگاه‌ها باید به استقبال دانشجویان بروند و محیطی امن، بانشاط و امیدبخش برای آنان فراهم کنند تا سال تحصیلی جدید با قدرت و روحیه‌ای مضاعف آغاز شود.