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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۳۴

دیدار سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با عراقچی

دیدار سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با عراقچی

سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا بیکدلی سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل، روز یکشنبه با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، دیدار و گفت‌وگو کرد.

بیکدلی همچنین گزارشی از آخرین اقدامات و برنامه‌های سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در راستای پیگیری و پیشبرد موضوعات مورد اهتمام دو کشور ارائه کرد و آخرین وضعیت مسائل مشترک، از جمله در حوزه‌های کنسولی، اقتصادی و فرهنگی را تشریح کرد.

در این دیدار، آخرین تحولات و وضعیت مناسبات جمهوری اسلامی ایران و افغانستان، روند همکاری‌های دوجانبه و راه‌های تقویت و توسعه تعاملات میان دو کشور مورد بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 6942466
نفیسه عبدالهی

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