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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۴۱

کنایه عراقچی به «راه‌حل خلاقانه» آمریکا: جدی می‌فرمایید؟!

کنایه عراقچی به «راه‌حل خلاقانه» آمریکا: جدی می‌فرمایید؟!

وزیر خارجه کشورمان در حساب کاربری خود و در کنایه یه راه حل خلاقانه آمریکا پس از ۴۷ سال تحریم و جنگ نوشت: جدی می‌فرمایید؟!

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر خارجه کشورمان در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: پس از ۴۷ سال تحریم، آمریکا به نیابت از اسرائیل وارد جنگ با ایران شد؛ جنگی که پیامدهای فاجعه‌باری برای آمریکا، از جمله برای جایگاه و اعتبار این کشور در جهان، به همراه داشته است.

وی افزود: پس از آنکه واشنگتن نتوانست با تحریم یا جنگ به اهداف خود دست یابد، راه‌حل «ابتکاری‌اش» این است: تحریم‌های بیشتر!! جدی می‌فرمایید؟!!

کد مطلب 6941796

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    نظرات

    • IR ۰۹:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
      0 0
      پاسخ
      مسئولان نیاید برای .. چندمین بار..فریب بازی های آمریکا در مذاکره را بخورند...مسلما آنها برای پایین آوردن قیمت نفت...از هر فریبکاری و هر شخص داخلی و خارجی استفاده میکنند.

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