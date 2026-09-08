به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر خارجه کشورمان در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: پس از ۴۷ سال تحریم، آمریکا به نیابت از اسرائیل وارد جنگ با ایران شد؛ جنگی که پیامدهای فاجعه‌باری برای آمریکا، از جمله برای جایگاه و اعتبار این کشور در جهان، به همراه داشته است.



وی افزود: پس از آنکه واشنگتن نتوانست با تحریم یا جنگ به اهداف خود دست یابد، راه‌حل «ابتکاری‌اش» این است: تحریم‌های بیشتر!! جدی می‌فرمایید؟!!