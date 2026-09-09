جزئیات برگزاری بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت

به گزارش خبرگزاری مهر، بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت به همت مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها در سال ۱۴۰۵ برگزار میشود.
بر اساس دستورالعمل این آزمون، ثبتنام از روز شنبه ۱۴ شهریورماه آغاز شده و متقاضیان تا پایان این ماه فرصت دارند از طریق سامانه «حمد» برای شرکت در این رویداد قرآنی ثبتنام کنند. آزمون کتبی نیز پنجشنبه ۲۸ آبانماه و آزمونهای الکترونیکی از یکم تا پنجم آذرماه برگزار خواهد شد.
بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت در چهار بخش شامل بخش ویژه، بخش حفظ و مفاهیم قرآن، بخش معارف قرآن و اهلبیت(ع) و بخش مهارتهای تبلیغی و ترویجی «فصل تعالی» برگزار میشود. این دوره در مجموع ۱۴ رشته امتحانی کتبی و ۱۲ رشته الکترونیکی دارد.
حفظ و مفاهیم سوره مبارکه فتح به عنوان کارویژه این دوره تعیین شده و به صورت کتبی برگزار میشود. همچنین بخش حفظ و مفاهیم قرآن شامل ۱۳ رشته است که رشتههایی همچون حفظ و مفاهیم جزء ۳۰، جزءهای مختلف قرآن و سورههای پرفضیلت را شامل میشود.
بخش معارف قرآن و اهلبیت(ع) نیز هفت رشته دارد که به صورت الکترونیکی برگزار میشود و رشتههایی همچون «زندگی با آیهها»، «تدبر در قرآن»، «حفظ و مفاهیم نهجالبلاغه»، «معارف صحیفه سجادیه» و «معارف مهدوی» را دربرمیگیرد.
بخش «مهارتهای تبلیغی و ترویجی؛ فصل تعالی» نیز شامل پنج رشته «قرآن و هوش مصنوعی»، «کنشگری قرآنی در فضای مجازی»، «قصهگویی برای کودکان»، «داستاننویسی قرآنی» و «تولید محتوای چندرسانهای قرآنی» است.
بر اساس دستورالعمل، به قرآنآموزانی که در رشتههای حفظ و مفاهیم قرآن موفق به کسب نمره قبولی شوند، به ازای هر جزء جدید مبلغ پنج میلیون ریال پرداخت میشود.
همچنین برای بخش حفظ و مفاهیم سوره مبارکه فتح و بخش معارف قرآن و اهلبیت(ع)، برای هر بخش هزار جایزه نقدی ۱۰ میلیون ریالی به قید قرعه در نظر گرفته شده است. در بخش مهارتهای تبلیغی و ترویجی نیز از آثار و محصولات قرآنی واجد شرایط حمایت خواهد شد.
شرکت در تمامی رشتههای آزمون برای بانوان و آقایان، بدون محدودیت سنی امکانپذیر است. هر داوطلب میتواند حداکثر ۱۱ رشته را انتخاب کند. حد نصاب قبولی در تمامی رشتهها ۷۰ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز تعیین شده و به قرآنآموزان موفق، گواهینامه پایان دوره اعطا خواهد شد.
علاقهمندان برای ثبتنام، دریافت منابع و کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به سامانه مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نشانی qia.ir مراجعه کنند.
یادآور میشود در این دوره علاوه بر تقدیر از قرآنآموزان برتر، از مؤسسات و استانهای برتر نیز بر اساس شاخصهای تعیینشده تجلیل خواهد شد.
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