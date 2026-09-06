آغاز ثبت نام بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی خدمتکار آرانی، مدیر کل دفتر برنامه ریزی، آموزش و توسعه مشارکت های مرکز عالی قرآن و عترت و رئیس ستاد اجرایی بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت از آغاز ثبت نام داوطلبان آزمون سراسری قرآن و عترت خبر داد.

وی گفت: آزمون سال جاری در چهار بخش برگزار خواهد شد:

بخش نخست، مربوط به حفظ و مفاهیم قرآن کریم است که شامل ۱۲ رشته مختلف قرآن کریم و «حفظ و مفاهیم سُور پرفضیلت قرآن» که در مجموع ۱۳ رشته در این بخش برای علاقه مندان در نظر گرفته شده است.

بخش دوم، مربوط به سرفصل های معارف قرآن و اهل بیت(علیهم السلام) است که در مجموع ۷ رشته شامل:

دو رشته در رابطه با اندیشه قرآنی رهبر شهید (کتاب انسان ۲۵۰ ساله و کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن)

رشته زندگی با آیه ها (تبیین و حفظ ۱۱۰ آیه آشنا و زندگی ساز)

رشته تدبر در قرآن کریم (سوره های انشقاق تا ناس)

رشته حفظ و مفاهیم نهج البلاغه

رشته معارف صحیفه سجادیه و رشته معارف مهدوی

بخش سوم، مربوط به مهارت های تبلیغی و ترویجی است که با عنوان «فصل تعالی» شناخته می شود و داوطلبان در این بخش می توانند در ۵ رشته:

قرآن و هوش مصنوعی

کنشگری قرآنی در فضای مجازی

قصه گویی قرآنی برای کودکان

داستان نویسی قرآنی و تولید محتوای چند رسانه ای قرآنی شرکت نماید.

بخش چهارم، نیز با توجه به شرایط کنونی کشور و در راستای عمل به توصیه امام شهید امت (قدس الله نفسه الزکیه) به عنوان «کارویژه» آزمون بیستم یعنی «حفظ و مفاهیم سوره مبارکه فتح» می باشد.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی، آموزش و توسعه مشارکت‌های قرآن و عترت مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص نحوه برگزاری آزمون گفت: آزمون در بخش های حفظ و مفاهیم اجزاء مختلف قرآن کریم و سوره مبارکه فتح، به صورت کتبی برگزار خواهد شد و در بخش های معارف قرآن و اهل بیت(علیهم السلام) و فصل تعالی، به صورت مجازی خواهد بود.

خدمتکار افزود: زمان برگزاری رشته های کتبی روز پنجشنبه ۲۸ آبان ماه و رشته های الکترونیکی از ۱ تا ۵ آذر ماه می باشد.

وی در پایان خاط نشان نمود جوایز ویژه و ارزنده ای برای این دوره از آزمون، بویژه در رشته حفظ قرآن کریم پیش بینی شده است و علاقه مندان می توانند در جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت در آزمون به ادرس qia.irمراجعه نمایند.

جهت مشاهده دستورالعمل آزمون اینجا را کلیک نماید.