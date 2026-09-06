آغاز ثبت نام بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی خدمتکار آرانی، مدیر کل دفتر برنامه ریزی، آموزش و توسعه مشارکت های مرکز عالی قرآن و عترت و رئیس ستاد اجرایی بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت از آغاز ثبت نام داوطلبان آزمون سراسری قرآن و عترت خبر داد.
وی گفت: آزمون سال جاری در چهار بخش برگزار خواهد شد:
بخش نخست، مربوط به حفظ و مفاهیم قرآن کریم است که شامل ۱۲ رشته مختلف قرآن کریم و «حفظ و مفاهیم سُور پرفضیلت قرآن» که در مجموع ۱۳ رشته در این بخش برای علاقه مندان در نظر گرفته شده است.
بخش دوم، مربوط به سرفصل های معارف قرآن و اهل بیت(علیهم السلام) است که در مجموع ۷ رشته شامل:
دو رشته در رابطه با اندیشه قرآنی رهبر شهید (کتاب انسان ۲۵۰ ساله و کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن)
رشته زندگی با آیه ها (تبیین و حفظ ۱۱۰ آیه آشنا و زندگی ساز)
رشته تدبر در قرآن کریم (سوره های انشقاق تا ناس)
رشته حفظ و مفاهیم نهج البلاغه
رشته معارف صحیفه سجادیه و رشته معارف مهدوی
بخش سوم، مربوط به مهارت های تبلیغی و ترویجی است که با عنوان «فصل تعالی» شناخته می شود و داوطلبان در این بخش می توانند در ۵ رشته:
قرآن و هوش مصنوعی
کنشگری قرآنی در فضای مجازی
قصه گویی قرآنی برای کودکان
داستان نویسی قرآنی و تولید محتوای چند رسانه ای قرآنی شرکت نماید.
بخش چهارم، نیز با توجه به شرایط کنونی کشور و در راستای عمل به توصیه امام شهید امت (قدس الله نفسه الزکیه) به عنوان «کارویژه» آزمون بیستم یعنی «حفظ و مفاهیم سوره مبارکه فتح» می باشد.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی، آموزش و توسعه مشارکتهای قرآن و عترت مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص نحوه برگزاری آزمون گفت: آزمون در بخش های حفظ و مفاهیم اجزاء مختلف قرآن کریم و سوره مبارکه فتح، به صورت کتبی برگزار خواهد شد و در بخش های معارف قرآن و اهل بیت(علیهم السلام) و فصل تعالی، به صورت مجازی خواهد بود.
خدمتکار افزود: زمان برگزاری رشته های کتبی روز پنجشنبه ۲۸ آبان ماه و رشته های الکترونیکی از ۱ تا ۵ آذر ماه می باشد.
وی در پایان خاط نشان نمود جوایز ویژه و ارزنده ای برای این دوره از آزمون، بویژه در رشته حفظ قرآن کریم پیش بینی شده است و علاقه مندان می توانند در جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت در آزمون به ادرس qia.irمراجعه نمایند.
جهت مشاهده دستورالعمل آزمون اینجا را کلیک نماید.
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