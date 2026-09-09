به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی کیان مهر بعدازظهر امروز چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت لوازم و محتویات داخل خودرو در سطح شهرستان خرم‌آباد، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی، موفق به شناسایی و دستگیری شش سارق شدند که متهمان در تحقیقات و بازجویی‌های به‌عمل‌آمده به ۱۲ فقره سرقت اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی خرم‌آباد با اشاره به معرفی متهمان به مراجع قضایی، از شهروندان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی، از قراردادن اشیای باارزش در داخل خودرو خودداری کرده و خودروهای خود را در محل‌های امن پارک کنند.

سرهنگ کیان مهر، تصریح کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را دراسرع‌وقت از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.