به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا گوهری شامگاه چهارشنبه در دیدار با مدیرکل حفاظت محیط زیست استان، با اشاره به اهمیت پیوند میان ادبیات کودک و نوجوان و موضوع محیط زیست اظهار کرد: کانون پرورش فکری آمادگی دارد با استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی، ادبی، علمی و پژوهشی خود، همکاری با اداره‌کل حفاظت محیط زیست را در زمینه آموزش و ترویج فرهنگ حفاظت از طبیعت گسترش دهد.

وی افزود: کودکان و نوجوانان از طریق قصه، هنر و فعالیت‌های فرهنگی ارتباط عمیق‌تری با مفاهیم آموزشی برقرار می‌کنند و از این ظرفیت می‌توان برای انتقال مفاهیم محیط‌زیستی و تقویت مسئولیت‌پذیری آنان در قبال طبیعت بهره گرفت.

گوهری با اشاره به زمینه‌های همکاری مشترک میان دو دستگاه ادامه داد: بازدیدهای علمی از موزه‌ها و زیست‌بوم‌های طبیعی، برگزاری کارگاه‌های تخصصی محیط زیست، اجرای برنامه‌های علمی و آموزشی و تولید محتوای ادبی و فرهنگی از جمله برنامه‌هایی است که می‌تواند در چارچوب همکاری مشترک کانون و محیط زیست دنبال شود.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان همچنین به رویداد ملی قصه‌نویسی محیط‌زیستی «ماموریت ماکان» اشاره کرد و گفت: این رویداد که به یاد دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب برگزار می‌شود، فرصتی برای پیوند دادن فرهنگ ایثار، ادبیات، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و دغدغه‌های محیط‌زیستی است.

وی اضافه کرد: همکاری میان مجموعه‌های فرهنگی و تخصصی می‌تواند به تولید آثار ماندگار و شکل‌گیری نگاه مسئولانه‌تر نسل آینده نسبت به محیط زیست کمک کند.

همکاری کانون و محیط زیست برای تقویت آموزش‌های محیط‌زیستی

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان نیز در این دیدار ضمن قدردانی از همکاری‌های کانون در حوزه آموزش و فرهنگ‌سازی محیط‌زیستی، گزارشی از روند برگزاری نخستین رویداد ملی قصه‌نویسی محیط‌زیستی «ماموریت ماکان» ارائه کرد.

فرزاد زندی با اشاره به مراحل پایش و داوری آثار رسیده به دبیرخانه اظهار کرد: در مرحله نهایی، همکاری تخصصی دو مجموعه برای بررسی آثار و انتخاب آثار برگزیده اهمیت ویژه‌ای دارد و ظرفیت‌های کانون می‌تواند در این مسیر مورد استفاده قرار گیرد.

زندی افزود: کانون پرورش فکری ظرفیت ارزشمندی برای انتقال مفاهیم محیط‌زیستی به کودکان و نوجوانان از مسیر قصه، هنر و فعالیت‌های فرهنگی دارد و بهره‌گیری از این ظرفیت می‌تواند به اجرای برنامه‌های مؤثرتر در حوزه آموزش محیط زیست منجر شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان بر تداوم همکاری میان دو دستگاه تأکید کرد و گفت: آموزش محیط‌زیستی، برگزاری کارگاه‌های تخصصی، اجرای بازدیدهای علمی و آشنایی کودکان و نوجوانان با ظرفیت‌های طبیعی و زیست‌محیطی استان از جمله محورهایی است که می‌توان در برنامه‌های مشترک آینده دنبال کرد.

در پایان این نشست، کارشناسان کانون و اداره‌کل حفاظت محیط زیست کردستان درباره پایش نهایی آثار «ماموریت ماکان»، معیارهای داوری، معرفی آثار منتخب به مرحله کشوری و ظرفیت‌های مشترک برای اجرای برنامه‌های فرهنگی و آموزشی به تبادل نظر پرداختند.

نخستین رویداد ملی قصه‌نویسی محیط‌زیستی «ماموریت ماکان» با هدف تقویت نگاه محیط‌زیستی در ادبیات کودک و نوجوان و به یاد دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب برگزار می‌شود.