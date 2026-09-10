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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۱۱

با حضور معاون اول رئیس‌جمهور انجام شد؛

افتتاح واحد بزرگ ریسندگی در قم با سرمایه گذاری بانک ملی ایران

افتتاح واحد بزرگ ریسندگی در قم با سرمایه گذاری بانک ملی ایران

واحد بزرگ ریسندگی و تولید نخ‌های تخصصی با حضور محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور، محسن سیفی مدیرعامل بانک ملی ایران و جمعی از مسئولان استانی در شهرک صنعتی نیزار استان قم افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این واحد صنعتی در زمینی به مساحت ۹ هکتار و با زیربنای ۳۰ هزار مترمربع احداث شده و با راه‌اندازی آن، زمینه اشتغال مستقیم برای ۲۵۰ نفر فراهم شده است.

این طرح صنعتی با سرمایه‌گذاری ۴۰ هزار میلیارد ریالی (۴ همت) و ۱۲ میلیون یورویی بانک ملی ایران در بخش تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید به بهره‌برداری رسیده و ظرفیت تولید انواع نخ‌های اکریلیک تخصصی در نمرات ظریف و درشت را دارد؛ محصولاتی که کاربرد ویژه‌ای در صنایع فرش دستباف و فرش‌های ابریشمی صادراتی کشور خواهند داشت.

تقویت زنجیره ارزش صنعت نساجی

آغاز به کار این واحد صنعتی، علاوه بر کمک به جلوگیری از خروج ارز و تقویت زنجیره ارزش صنعت نساجی، گامی در مسیر توسعه تولید ملی، خودکفایی و افزایش ظرفیت صادرات غیرنفتی کشور به شمار می‌رود.

بهره‌برداری از تصفیه‌خانه واحد تولیدی

در حاشیه این مراسم، تصفیه‌خانه این واحد تولیدی با ظرفیت ۳۰ مترمکعب در ثانیه و با اعتبار ۳۵۹ میلیارد ریال نیز به بهره‌برداری رسید.

این تصفیه‌خانه با هدف بازچرخانی آب و کمک به توسعه فضای سبز احداث شده و بهره‌برداری از آن زمینه توسعه فضای سبز این واحد ریسندگی را به میزان ۲۰ هزار مترمربع فراهم می‌کند

کد مطلب 6943058
روح اله صابرزاده

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