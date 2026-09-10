وزش باد و گردوخاک در قم؛ احتمال بارش پراکنده در پایان هفته

محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی آخرین داده‌های هواشناسی نشان می‌دهد، شرایط جوی استان قم طی روزهای آینده با نوسان سرعت باد، افزایش ابر و در برخی ساعات با غبارآلودگی همراه خواهد بود.



وی ادامه داد: امروز پنجشنبه ۱۹ شهریور، آسمان استان قم صاف پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات وزش باد و غبارآلودگی رخ خواهد داد و جهت وزش باد نیز غربی است.



کارشناس هواشناسی استان قم افزود: سرعت وزش باد امروز بین ۳۰ تا ۴۵ کیلومتر بر ساعت خواهد بود و دمای هوا در شهر قم به ۲۱ درجه در کمینه و ۳۸ درجه در بیشینه می‌رسد.



ترابیان بیان کرد: از ظهر امروز به تدریج بر سرعت وزش باد افزوده می‌شود و در پاره‌ای از نقاط استان احتمال خیزش گردوخاک و غبارآلود شدن هوا وجود دارد.



وی گفت: از اوایل شب با افزایش ابر در آسمان استان مواجه خواهیم بود و احتمال وقوع بارش‌های پراکنده در اواخر وقت پنجشنبه نیز وجود دارد.



جمعه گردوخاک و بارش پراکنده دارد



ترابیان اظهار داشت: روز جمعه ۲۰ شهریور، آسمان استان قم در بیشتر ساعات صاف خواهد بود و در ساعات بعدازظهر وزش باد نسبتاً شدید همراه با گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.



وی افزود: جهت وزش باد در روز جمعه شرقی خواهد بود و سرعت آن به ۳۵ تا ۵۰ کیلومتر بر ساعت می‌رسد.



کارشناس هواشناسی استان قم ادامه داد: از اوایل شب جمعه افزایش ابر در آسمان استان آغاز می‌شود و احتمال بارش پراکنده نیز در این ساعات وجود خواهد داشت.



وی بیان کرد: دمای هوا در روز جمعه اندکی کاهش می‌یابد و کمینه دمای شهر قم ۲۰ و بیشینه آن ۳۷ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است.



ترابیان خاطرنشان کرد: روند جوی روزهای پایانی هفته نشان می‌دهد وزش باد، خیزش گردوخاک و غبارآلودگی از پدیده‌های قابل انتظار در برخی مناطق استان خواهد بود.



شنبه و یکشنبه وزش باد شدت می‌گیرد



وی افزود: در روزهای شنبه و یکشنبه، وزش باد شرقی در ساعات بعدازظهر نسبتاً شدید تا شدید خواهد بود و می‌تواند در برخی مناطق استان موجب خیزش گردوخاک و غبارآلودگی هوا شود.



کارشناس هواشناسی استان قم بیان کرد: تغییرات احتمالی شرایط جوی بر اساس داده‌ها و نقشه‌های پیش‌یابی جدید در بولتن‌های پیش‌بینی روزهای آینده لحاظ خواهد شد.



وی ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته، دستجرد با ثبت دمای ۱۷ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین صبحگاه استان قم را تجربه کرده است و جمکران نیز با دمای ۴۰.۶ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین بعدازظهر استان را داشته است.