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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۲۴

وزش باد و گردوخاک در قم؛ احتمال بارش پراکنده در پایان هفته

وزش باد و گردوخاک در قم؛ احتمال بارش پراکنده در پایان هفته

قم- کارشناس هواشناسی استان قم از افزایش سرعت باد و احتمال خیزش گردوخاک خبر داد و گفت: اواخر هفته افزایش ابر و بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی آخرین داده‌های هواشناسی نشان می‌دهد، شرایط جوی استان قم طی روزهای آینده با نوسان سرعت باد، افزایش ابر و در برخی ساعات با غبارآلودگی همراه خواهد بود.

وی ادامه داد: امروز پنجشنبه ۱۹ شهریور، آسمان استان قم صاف پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات وزش باد و غبارآلودگی رخ خواهد داد و جهت وزش باد نیز غربی است.

کارشناس هواشناسی استان قم افزود: سرعت وزش باد امروز بین ۳۰ تا ۴۵ کیلومتر بر ساعت خواهد بود و دمای هوا در شهر قم به ۲۱ درجه در کمینه و ۳۸ درجه در بیشینه می‌رسد.

ترابیان بیان کرد: از ظهر امروز به تدریج بر سرعت وزش باد افزوده می‌شود و در پاره‌ای از نقاط استان احتمال خیزش گردوخاک و غبارآلود شدن هوا وجود دارد.

وی گفت: از اوایل شب با افزایش ابر در آسمان استان مواجه خواهیم بود و احتمال وقوع بارش‌های پراکنده در اواخر وقت پنجشنبه نیز وجود دارد.

جمعه گردوخاک و بارش پراکنده دارد

ترابیان اظهار داشت: روز جمعه ۲۰ شهریور، آسمان استان قم در بیشتر ساعات صاف خواهد بود و در ساعات بعدازظهر وزش باد نسبتاً شدید همراه با گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: جهت وزش باد در روز جمعه شرقی خواهد بود و سرعت آن به ۳۵ تا ۵۰ کیلومتر بر ساعت می‌رسد.

کارشناس هواشناسی استان قم ادامه داد: از اوایل شب جمعه افزایش ابر در آسمان استان آغاز می‌شود و احتمال بارش پراکنده نیز در این ساعات وجود خواهد داشت.

وی بیان کرد: دمای هوا در روز جمعه اندکی کاهش می‌یابد و کمینه دمای شهر قم ۲۰ و بیشینه آن ۳۷ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است.

ترابیان خاطرنشان کرد: روند جوی روزهای پایانی هفته نشان می‌دهد وزش باد، خیزش گردوخاک و غبارآلودگی از پدیده‌های قابل انتظار در برخی مناطق استان خواهد بود.

شنبه و یکشنبه وزش باد شدت می‌گیرد

وی افزود: در روزهای شنبه و یکشنبه، وزش باد شرقی در ساعات بعدازظهر نسبتاً شدید تا شدید خواهد بود و می‌تواند در برخی مناطق استان موجب خیزش گردوخاک و غبارآلودگی هوا شود.

کارشناس هواشناسی استان قم بیان کرد: تغییرات احتمالی شرایط جوی بر اساس داده‌ها و نقشه‌های پیش‌یابی جدید در بولتن‌های پیش‌بینی روزهای آینده لحاظ خواهد شد.

وی ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته، دستجرد با ثبت دمای ۱۷ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین صبحگاه استان قم را تجربه کرده است و جمکران نیز با دمای ۴۰.۶ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین بعدازظهر استان را داشته است.

کد مطلب 6943083

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