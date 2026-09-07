مبادلات تجاری ایران با آسیای میانه، قفقاز و روسیه ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بابایی با اشاره به فعال بودن مسیرهای مختلف مواصلاتی ایران با کشورهای آسیای میانه، قفقاز و روسیه، اظهار کرد: جابهجایی کالا میان ایران و کشورهای منطقه از طریق مسیرهای دریایی، ریلی و جادهای در حال انجام است و بنادر، پایانههای مرزی و گمرکات کشور نیز فعال بوده و خدمات لازم برای انجام مبادلات تجاری را ارائه میکنند.
بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، وی افزود: در بخش ریلی نیز مرزهای مهمی از جمله سرخس و اینچهبرون و سایر مسیرهای ارتباطی با کشورهای آسیای میانه، در حال پذیرش و اعزام محمولههای تجاری هستند و عملیات صادرات، واردات و ترانزیت کالا از این مسیرها ادامه دارد.
بابایی ضمن مستمر و مطلوب خواندن روند همکاریهای تجاری و اقتصادی ایران با روسیه، بلاروس، قزاقستان، ترکمنستان، گرجستان، تاجیکستان، ارمنستان و قرقیزستان، از ادامه روان مبادلات تجاری ایران با این کشورها خبر داد و با اشاره به برخی اخبار و شایعات منتشرشده درباره اعمال محدودیت در مسیر ریلی ترکمنستان و قزاقستان به ایران، اظهار کرد: اخبار منتشرشده مبنی بر توقف یا محدودیت این مسیرها صحت ندارد و در حال حاضر تردد قطارها و جابهجایی کالا از این مسیرها بهطور عادی در حال انجام است و فعالان اقتصادی میتوانند مطابق روال از ظرفیتهای موجود این مسیرها استفاده کنند.
وی تاکید کرد: سازمان توسعه تجارت ایران ضمن رصد مستمر وضعیت مسیرهای تجاری و مواصلاتی، هماهنگیهای لازم با دستگاههای ذیربط را برای حفظ و تسهیل جریان تجارت خارجی کشور و بهرهگیری حداکثری از ظرفیت کریدورهای منطقهای دنبال میکند.
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