به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در شرایطی خود را برای حضور در فصل جدید رقابتهای لیگ برتر آماده میکند که آبیپوشان پس از پایان فصل بیستوپنجم با قرار گرفتن در صدر جدول، حالا باید برای دفاع از جایگاه خود در فوتبال ایران و همچنین حضور قدرتمند در رقابتهای آسیایی آماده شوند.
استقلال که فصل گذشته موفق شد عنوان صدرنشینی لیگ برتر را به دست آورد، در فاصله باقیمانده تا آغاز فصل جدید با چالشهای مهم مدیریتی و حقوقی روبهرو است. مهمترین مشکل این روزهای آبیپوشان، بسته بودن پنجره نقلوانتقالاتی باشگاه است؛ موضوعی که باعث شده قرارداد بازیکنان جدید جذبشده هنوز امکان ثبت رسمی پیدا نکند.
بسته بودن پنجره نقلوانتقالاتی، شرایط را برای کادر فنی استقلال پیچیده کرده است؛ چرا که این تیم در حالی تمرینات آمادهسازی خود را دنبال میکند که بازیکنان جدیدی که برای تقویت ترکیب به خدمت گرفته شدهاند، فعلاً امکان حضور رسمی در مسابقات را ندارند و وضعیت استفاده از آنها در هفتههای ابتدایی فصل همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
این مسئله در شرایطی رخ داده که استقلال علاوه بر رقابتهای داخلی، باید خود را برای حضور در لیگ نخبگان آسیا آماده کند. آبیپوشان به عنوان نماینده فوتبال ایران در این مسابقات حضور خواهند داشت و با توجه به حضور تیمهای قدرتمند قاره، مسیر دشواری برای رقابت با مدعیان آسیایی پیش رو دارند.
حضور موفق در لیگ نخبگان آسیا نیازمند داشتن فهرستی کامل، بازیکنان باکیفیت و آمادگی مناسب در تمام خطوط است؛ به همین دلیل حل هرچه سریعتر مشکلات نقلوانتقالاتی و فراهم شدن امکان استفاده از تمام نفرات، به یکی از اولویتهای اصلی استقلال تبدیل شده است.
در کنار مشکلات مربوط به پنجره نقلوانتقالاتی، استقلال یکی از مهرههای مهم خود را نیز از دست داد. رامین رضاییان، مدافع - وینگر باتجربه آبیپوشان که در فصل گذشته یکی از بازیکنان تأثیرگذار این تیم بود، قراردادش را با استقلال فسخ کرد تا این تیم در آستانه شروع فصل جدید یکی از مهرههای باکیفیت خود را از دست بدهد.
کادر فنی استقلال امیدوار است با برطرف شدن موانع موجود و باز شدن پنجره نقلوانتقالاتی، امکان استفاده از بازیکنان جدید فراهم شود تا آبیپوشان بتوانند با شرایطی بهتر وارد فصل جدید لیگ برتر و رقابتهای آسیایی شوند؛ فصلی که با توجه به انتظارات هواداران و حضور در لیگ نخبگان آسیا، اهمیت ویژهای برای این باشگاه خواهد داشت.
بیشتر بازیکنان فصل گذشته حفظ شده اند
بهتاش فریبا کارشناس فوتبال و پیشکسوت استقلال در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط استقلال در آستانه شروع فصل جدید رقابتهای لیگ برتر اظهار داشت: با توجه به اتفاقاتی که برای استقلال رخ داده، از جمله بسته بودن پنجره نقلوانتقالاتی و همچنین جدایی رامین رضاییان، شرایط خاصی برای تیم ایجاد شده است. درست است که استقلال نتوانسته بازیکنان موردنظرش را جذب کند، اما خوشبختانه بیشتر بازیکنان فصل گذشته حفظ شدهاند.
استقلال فصل سنگینی در پیش دارد
وی ادامه داد: تعدادی از بازیکنان قراردادشان به پایان رسیده بود که برای تمدید قرارداد اقدام شد و بازیکنانی مثل کوشکی و اسلامی هم به تیم اضافه شدند و در تمرینات حضور دارند. فصل پیش رو فصل سنگینی خواهد بود، چرا که تعداد تیمها بیشتر شده و استقلال باید در سه جبهه لیگ برتر، جام حذفی و رقابتهای آسیایی به میدان برود.
پیشکسوت استقلال با اشاره به وضعیت پنجره نقلوانتقالاتی این باشگاه گفت: امیدواریم طی یکی دو روز آینده تکلیف پنجره مشخص شود. اگر پنجره باز شود، بازیکنان مدنظر آماده هستند و باید ببینیم چه اتفاقی رخ میدهد و برنامه تیم به چه شکل پیش خواهد رفت.
اختلاف مالی باعث جدایی رضاییان شد
فریبا درباره جدایی رامین رضاییان و اینکه آیا این موضوع به مدیریت باشگاه مربوط میشود یا تصمیم خود بازیکن، گفت: به نظر من اختلاف مالی که وجود داشت باعث شد رضاییان نتواند به استقلال برگردد. امروز شرایط کشور به شکلی نیست که بتوان مثل گذشته هر کاری انجام داد و باید مسائل مالی را هم در نظر گرفت.
وی افزود: اکنون شرایط به گونهای است که بیشتر باشگاهها به سمت استفاده از مربیان ایرانی رفتهاند. تقریباً تمام تیمهای باشگاهی ما سرمربی ایرانی دارند، چرا که جذب مربی خارجی هزینه زیادی دارد. یک مربی خارجی معمولاً دو یا سه دستیار هم همراه خود میآورد و در شرایط خاص منطقه، باشگاهها باید این نگرانی را داشته باشند که در صورت بروز اتفاقی، هزینههای سنگینی بابت قرارداد و غرامت پرداخت کنند.
حضور مربیان جوان ایرانی در لیگ برتر خوشحال کننده است
فریبا با تمجید از حضور مربیان جوان ایرانی در تیمهای لیگ برتری تصریح کرد: این اتفاق خوبی است که تیمها به مربیان جوان اعتماد کردهاند. خود من علاقه زیادی دارم مربیان جوان ایرانی فرصت پیدا کنند و رشد کنند. اکنون مربیانی مانند پیروز قربانی، مهدی رحمتی و چند مربی جوان دیگر در تیمها حضور دارند و این موضوع میتواند برای فوتبال باشگاهی و حتی تیم ملی آینده خوبی رقم بزند.
پیشکسوت استقلال در ادامه درباره عملکرد مدیریت این باشگاه و اینکه آیا هلدینگ باید به مدیران فعلی فرصت ادامه فعالیت بدهد یا به دنبال تغییر باشد، گفت: به نظر من مدیران فعلی استقلال نسبتاً خوب کار کردهاند. باشگاه استقلال دیگر مانند گذشته فقط یک مجموعه فوتبالی نیست و از حالت تکبعدی خارج شده است.
استقلال به معنای واقعی یک باشگاه است
وی خاطرنشان کرد: امروز استقلال در رشتههای مختلفی فعالیت میکند؛ از والیبال و کشتی گرفته تا فوتبال ساحلی، فوتسال، قایقرانی و رشتههای دیگر. این یعنی باشگاه دوباره به معنای واقعی کلمه تبدیل به یک باشگاه شده است. طبیعتاً هزینهها سنگین است، اما مدیران این هزینهها را برآورد کردهاند و هلدینگ نیز اجازه انجام این کار را داده است.
فریبا در پایان گفت: به نظر من بهخصوص آقای تاجرنیا در حال انجام کارهای خوبی است و امیدوارم پنجره نقلوانتقالاتی باز شود تا استقلال بتواند امسال تیمی کامل و قدرتمند در اختیار داشته باشد.
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