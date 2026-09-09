سرمست: باید آثار جنگ هم به صورت روانی و هم از ظاهر جامعه زدوده شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز چهارشنبه با حضور در جلسه بازسازی مناطق جنگی اظهار داشت: آثار جنگ هم در حوزه روانی و هم از چهره ظاهری جامعه باید به کلی زدوده شود. عملکرد ستاد بحران، شهرداری، بنیاد مسکن و دیگر دستگاه های فعال در حوزه بازسازی قابل دفاع و تقدیر است.

وی تأکید کرد: آواربرداری بناهای تخریب شده و احداث بناهای جدید باید به سرعت صورت پذیرد تا بازتاب مناسبی برای شهرداری کلانشهر تبریز داشته باشد. این اقدامات باید به صورت جهادی و خارج از نوبت انجام یابد تا در خصوص مدیریت صحیح در بازسازی کشور، اقتدار ملی کشور به دشمنان نشان داده شود.

استاندار آذربایجان شرقی در ارتباط با خسارت دیدگان خودرویی و مناطق نظامی در اثنای جنگ ابراز داشت: پرونده افراد خسارت دیده در حوزه خودروها تا پایان شهریور ماه باید پایان پذیرفته و در مورد بازسازی مناطق نظامی آسیب دیده نیز برنامه زمان‌بندی شده به معاونت عمرانی تحویل داده شود.

سرمست در ارتباط با وضعیت بازسازی فرودگاه تبریز و برج مراقبت خاطر نشان کرد: علاوه بر بازسازی نقاط آسیب دیده باید دو موضوع فعال کردن سالن ترانزیت و همچنین افزایش ظرفیت پروازها مورد توجه مدیریت فرودگاه باشد تا بتوان در کنار پروژه های ماندگار و کلان زمینی و ریلی در حوزه حمل و نقل هوایی نیز اقدامات ماندگاری برای کشور انجام داد.

وی در خصوص جبران خسارت واحدهای آسیب دیده در بخش کشاورزی گفت: بیشترین تسهیل گری باید در بخش کشاورزی و تولیدات دامی صورت پذیرد که به تأمین مایحتاج ضروری جامعه می پردازد.

استاندار آذربایجان شرقی در پایان با اشاره به فعالیت واحدهای صنفی در امر کارشناسی واح های آسیب دیده عنوان کرد: بخش خصوصی و تشکل‌های صنفی مانند کانون کارشناسان و سازمان مهندسی در خصوص کارشناسی و برآورد واحدهای آسیب دیده سنگ تمام گذاشتند که جای تقدیر دارد.

در این جلسه شهرداری تبریز، بنیاد مسکن، بیمه ایران و جهاد کشاورزی به ارائه گزارش در ارتباط با جبران خسارت به آسیب دیدگان جنگ و بازسازی واحدهای آسیب دیده پرداختند.