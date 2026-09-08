به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان جبلی روز سه شنبه در دیدار و نشست مشترک با استاندار، شهردار و اعضای مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی در سازمان صداوسیما با اشاره به جایگاه این استان در برنامههای رسانه ملی اظهار کرد: در هفته ایران جان، آذربایجان شرقی در شبکه خبر و برنامههای شاخصی همچون گفتگوی ویژه خبری و صف اول مورد توجه قرار دارد و تمام شبکههای تلویزیونی نیز خود را موظف میدانند با انعطاف، متناسب با ظرفیتهای استان، تولید محتوا داشته باشند.
وی با اشاره به شرایط حساس کشور گفت: در حساسترین دوره تاریخ معاصر کوشیدیم با نگاه همهجانبه به وقایع و رویدادها، جهتدهی افکار عمومی را به سوی اتحاد و همبستگی ملی پیش ببریم.
جبلی شبکه خبر را یکی از مهمترین ارکان رسانهای کشور در جنگهای تحمیلی اخیر دانست و گفت: شبکه خبر که با اطلاعرسانی سریع و دقیق در جنگهای تحمیلی اخیر چند ماه است که عنوان پربینندهترین شبکه تلویزیونی را به خود اختصاص داده، تلاش کرده همواره در آمادگی و هوشیاری کامل باشد.
رئیس رسانه ملی با تاکید بر اینکه صداوسیما در معرض نگاه و قضاوت میلیونها ایرانی با دیدگاهها و سلایق مختلف قرار دارد تصریح کرد: رسانه ملی خود را موظف میداند صدای همه آحاد ایران باشد. در شرایط بحرانی، رسالت اصلی صداوسیما تزریق آرامش و تحکیم انسجام داخلی است؛ به طوری که ضمن جلوگیری از سایهافکندن روایتهای ضعف بر فضای جامعه، روایت اقتدار سرلوحه کار قرار گرفته و دیدگاههای وحدتآفرین نیز با جدیت منعکس میشود.
وی مهمترین ماموریت رسانه ملی را تبیین دیدگاههای مختلف و روایت اقتدار، انسجام و یکپارچگی ایران برای مردم و جهان عنوان کرد و ضمن آنکه صداوسیما را اتاق شیشهای توصیف کرد گفت: رسانه ملی باید با شفافیت، روایت اقتدار ایران را به جامعه منتقل کند و ضمن انعکاس نگرشها و سلایق گوناگون، وحدت و انسجام ملی را مورد توجه قرار دهد.
رئیس سازمان صداوسیما درباره برگزاری دهمین رویداد ایران جان گفت:مفتخریم که در این دوره در خدمت نمایندگان و مردم استان آذربایجان شرقی هستیم. پویش ایران جان در راستای اجرای شعار هویتمحوری و عدالتگستری شکل گرفته است که محور اصلی فعالیت سازمان صداوسیماست و بر همین اساس سندی تهیه شده که اهتمام داشتهایم طی سالهای گذشته به اجرای آن وفادار باشیم.
جبلی با اشاره به وقفه ایجاد شده در برگزاری این پویش به دلیل جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم گفت: پس از این وقفه، بلافاصله پویش را دنبال کردیم. مراکز صداوسیما نیز با تولیدات و محتواهای ارزشمندی که برای این رویداد آماده کرده بودند، ظرفیت بالای خود را برای معرفی استانها به نمایش گذاشتند.
وی از رویداد ایران جان در استان قزوین هم سخن گفت و اظهار کرد:این رویداد با ثبت جهانی الموت توسط یونسکو پیوند خورد و فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیتهای این استان فراهم کرد.
رئیس رسانه ملی آذربایجان شرقی را استانی برخوردار از ظرفیتهای گسترده فرهنگی، اقتصادی و سیاسی دانست و گفت: این استان بستر مناسبی برای تولید برنامهها و آثار مختلف تلویزیونی و رادیویی دارد. در طول یک هفته، شبکههای سراسری و استانی بر معرفی ظرفیتهای آذربایجان شرقی تمرکز خواهند کرد و معرفی جاذبههای گردشگری، معادن، ذخایر فرهنگی، تمدنی و ادبی استان، در کنار طرح مطالبات مردم و چالشهای پیش روی آنها، فرصت مناسبی برای آشنایی مخاطبان رسانه ملی با این استان فراهم خواهد کرد.
وی در خاتمه ابراز امیدواری کرد رویداد ایران جان به فرصتی برای جهش و ارتقای آذربایجان شرقی تبدیل شود.
بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی نیز با اشاره به رویکرد مشترک نمایندگان در برنامه ایران جان گفت: باید از این فرصت برای نشان دادن اشتراکات، ایجاد همدلی و تبدیل موقعیتها به فرصت استفاده کرد. آذربایجان دروازه تجدد بوده و در تحولات بنیادین تاریخی کشور نقش داشته است. این استان در عین جستجوی هویت خود، همواره تلاش کرده آن را با هویت ملی پیوند بزند.
بیتالله عبداللهی رئیس مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی با تاکید بر ضرورت بازنمایی مشکلات و مطالبات مردم آذربایجان شرقی روی آنتن رسانه ملی، بر اهمیت وحدت و انسجام قومی و ملی تاکید کرد و ضمن آنکه خواستار توجه بیشتر رسانه ملی به این ظرفیت شد، ایجاد و ارتقای جذابیت محتوایی برنامههای مربوط به استان و ارائه تصویری دقیق از عملکرد نمایندگان مجلس را ضروری دانست.
زهرا خدادادی دبیر مجمع نمایندگان استان نیز ایران جان را فرصتی برای معرفی ظرفیتهای فرهنگی و اقتصادی آذربایجان شرقی دانست و گفت: این استان از ظرفیتهای گستردهای در حوزه صنایع دستی، آثار تاریخی و مشاهیر برخوردار است و تقریباً هر شهر آن خاستگاه یک فرهیخته و اندیشمند است.
مجید نصیرپور نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی خواستار توجه ایران جان به ظرفیتهای فرهنگی و کمتر دیده شده آذربایجان شرقی شد و با قدردانی از عملکرد رسانه ملی در شرایط دشوار یک سال اخیر گفت: ایران طی این مدت با جنگ، تحریم و مداخلات خارجی مواجه بوده و رسانه ملی در چنین شرایطی وظیفه سنگینی برای حفظ انسجام و وحدت ملی بر عهده داشته است.
مهدی اسماعیلی نماینده مردم میانه و ترکمانچای در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت معرفی سبک زندگی ایرانی اسلامی در رسانه ملی تاکید کرد و گفت: شبکهها باید به شکل تخصصی به موضوعات بپردازند و برنامهسازی را متناسب با نیاز جامعه و سلایق مخاطبان مختلف انجام دهند، در حالی که نگاه ملی و همهجانبه و حرکت در مسیر وحدت نیز نباید فراموش شود.
روحالله متفکر آزاد نماینده مردم تبریز آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حساسیتهای زبانی و قومی در آذربایجان شرقی، خواستار دقت بیشتر در برنامهسازی شد و تاکید کرد: رسانه ملی در تولید برنامههای خبری و انتخاب مهمانان باید نگاه همهجانبه داشته باشد و امکان حضور جریانهای مختلف سیاسی برای بیان دیدگاههایشان فراهم شود.
علی جعفریآذر نماینده مردم تبریز آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی نیز با قدردانی از عملکرد رسانه ملی صداوسیما را یکی از پایگاههای مهم حفظ نظام و کشور دانست و ابراز امیدواری کرد دوربینهای رسانه ملی با حضور در شهرها و روستاهای استان، مطالبات مردم را بشنوند و به تصویر بکشند.
رضا صدیقی نماینده مردم تبریز آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت نبرد شناختی، رسالت رسانه ملی را در حفظ سرمایه اجتماعی و تبدیل شدن به مرجع اصلی خبر برای مردم، خطیر توصیف کرد.
سیدفرید موسوی نماینده مردم مراغه و عجبشیر در مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر ضرورت توجه به سرمایه اجتماعی گفت: در شرایطی که مردم با مشکلات اقتصادی مواجه هستند، رسانه ملی وظیفه آرامشبخشی، اتحاد و انسجام جامعه را بر عهده دارد.
علیرضا منادی رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به عملکرد رسانه ملی در شرایط کنونی کشور، بر ضرورت توجه عمیقتر به توانمندیهای آذربایجان شرقی تاکید کرد و رویداد ایران جان را فرصتی برای دیده شدن ظرفیتهای این استان دانست.
بر اساس این گزارش در این جلسه علیرضا کیخا معاون امور استانها؛ محسن برمهانی معاون سیما؛ حسن عابدینی معاون سیاسی، مجتبی رضایی معاون منابع مالی و سرمایه انسانی؛ حسین قرایی مدیرکل روابطعمومی و هادی شریفزاده مدیرکل امور مجلس رسانه ملی نیز حضور داشتند.
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