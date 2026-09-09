به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر چهارشنبه در آیین کلنگزنی مدرسه ۶ کلاسه خیرساز در خسروشاه، با قدردانی از خیرین مدرسهساز اظهار کرد: در پروژههای مدرسهسازی، میزان اعتبار و تعداد کلاسها اهمیت دارد، اما مهمتر از این اعداد و ارقام، اراده خیرخواهانه افرادی است که با احساس مسئولیت برای خدمت به جامعه پیشقدم میشوند.
وی افزود: خیرین مدرسهساز با ورود به این عرصه، بخشی از بار مسئولیت دولت را بر دوش میکشند و نقش مهمی در توسعه زیرساختهای آموزشی و فراهم کردن زمینه تحصیل مناسب برای دانشآموزان دارند.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به جایگاه خسروشاه در حوزه مدرسهسازی ادامه داد: بخش خسروشاه از ظرفیت و سابقه قابل توجهی در توسعه فضاهای آموزشی برخوردار است و مشارکت خیرین در این منطقه توانسته به اجرای طرحهای آموزشی و تقویت زیرساختهای مدارس کمک کند.
سرمست همچنین از خیرین گمنام مدرسهساز تجلیل کرد و گفت: حاج جلیل خسروشاهی از خیرین بزرگ و گمنام مدرسهساز است که با وجود خدمات ارزشمند، نام وی بر بسیاری از مدارسی که ساخته شده، دیده نمیشود و این موضوع نشاندهنده روح بلند و اخلاص چنین افرادی است.
وی با بیان اینکه فرهنگ خیرخواهی در جامعه باید تقویت شود، افزود: امروز همه اقشار جامعه باید نسبت به نقش خود در مسیر توسعه کشور بازنگری کنند و هر فرد در جایگاه خود ببیند چه خدمتی میتواند برای مردم و آینده ایران انجام دهد.
استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: مدیران، نمایندگان مجلس، خیرین و سایر اقشار جامعه هر کدام مسئولیتی دارند و باید با استفاده از ظرفیت خود برای پیشرفت، آبادانی و توسعه کشور گام بردارند.
سرمست با اشاره به شرایط کنونی کشور و وجود فشارها و محدودیتهای مختلف اظهار کرد: در چنین شرایطی، مردم با حضور و همراهی خود نقشآفرینی میکنند و وظیفه همه ما این است که در حوزه مسئولیت خود برای پیشرفت کشور تلاش کنیم.
وی با تأکید دوباره بر اهمیت مشارکت خیرین در مدرسهسازی خاطرنشان کرد: در پروژههای آموزشی، اعتبار، تعداد کلاسها و سایر شاخصهای کمی مهم هستند، اما آنچه اهمیت بیشتری دارد، نیت خیرخواهانه و اراده فردی است که برای ساخت مدرسه پیشقدم میشود.
استاندار آذربایجان شرقی گفت: به همین دلیل، پروژههای خیرساز برای مدیریت استان اهمیت ویژهای دارند و باید با تمام ظرفیت برای تسهیل اجرای این طرحها و رفع موانع پیش روی خیرین تلاش شود.
سرمست افزود: زمانی که مردم و خیرین برای توسعه کشور و رفع نیازهای جامعه وارد میدان میشوند، وظیفه مدیریت استان نیز حمایت، تسهیلگری و فراهم کردن زمینه اجرای سریعتر این طرحهاست.
وی همچنین با اشاره به تعامل مدیریت استان با نمایندگان مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: نمایندگان مجلس در مسائل مختلف، بهویژه در حوزه شهرستان تبریز، همراهی مناسبی با مدیریت استان دارند و استمرار این تعامل میتواند به حل مسائل و پیشبرد امور کمک کند.
کلنگ مدرسه ۶ کلاسه در خسروشاه به زمین زده شد
در ادامه این مراسم، عملیات اجرایی مدرسه ۶ کلاسه خیرساز خسروشاه آغاز شد.
این مدرسه در زمینی با زیربنای ۷۰۰ مترمربع احداث خواهد شد و برای اجرای آن بیش از ۴۰ میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شده است.
بر اساس اعلام مسئولان، هزینه احداث این مدرسه بهطور کامل توسط حاج سید ضیاءالدین رضوی خسروشاهی تأمین میشود و این پروژه به یاد فرزند مرحوم وی، زندهیاد امیرمهدی رضوی خسروشاهی، احداث خواهد شد.
احداث این مدرسه خیرساز، بخشی از مشارکت خیرین در توسعه فضاهای آموزشی آذربایجان شرقی و افزایش ظرفیت زیرساختهای آموزشی در منطقه خسروشاه به شمار میرود.
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