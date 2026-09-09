به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در راستای تحقق اهداف خود در حوزه بهره‌وری انرژی و توسعه پایدار، پس از برگزاری ممیزی توسط شرکت معتبر SGS موفق به کسب استاندارد ISO ۵۰۰۰۱ (سیستم مدیریت انرژی) شد.

این اتفاق و رویداد ارزشمند در راستای پروژه‌های بهبود تعالی سازمانی و با هدف بهینه‌سازی مصرف انرژی، کاهش هزینه‌ها و حفظ منابع، به‌ویژه در شرایط حساس محدودیت‌های انرژی ابلاغی از سوی شرکت توانیر، گامی مؤثر و راهبردی محسوب می‌شود.

این دستاورد حاصل تلاش و همراهی مجموعه‌ای از مدیران و کارکنان ‌گل‌گهر بیانگر عزم گل‌گهر برای حرکت در مسیر تعالی سازمانی، بهره‌وری پایدار و استفاده مسئولانه از منابع است.