به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت معدنی و صنعتی گلگهر در راستای تحقق اهداف خود در حوزه بهرهوری انرژی و توسعه پایدار، پس از برگزاری ممیزی توسط شرکت معتبر SGS موفق به کسب استاندارد ISO ۵۰۰۰۱ (سیستم مدیریت انرژی) شد.
این اتفاق و رویداد ارزشمند در راستای پروژههای بهبود تعالی سازمانی و با هدف بهینهسازی مصرف انرژی، کاهش هزینهها و حفظ منابع، بهویژه در شرایط حساس محدودیتهای انرژی ابلاغی از سوی شرکت توانیر، گامی مؤثر و راهبردی محسوب میشود.
این دستاورد حاصل تلاش و همراهی مجموعهای از مدیران و کارکنان گلگهر بیانگر عزم گلگهر برای حرکت در مسیر تعالی سازمانی، بهرهوری پایدار و استفاده مسئولانه از منابع است.
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