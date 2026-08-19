به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی طالبی، در همایش بزرگداشت روز صنعت و معدن که با حضور معاون وزیر صمت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و صنعتگران برگزار شد، عنوان کرد: صنعت و معدن موتور توسعه استان است و با محدودیت‌هایی که در سایر بخش‌ها از جمله کشاورزی داریم، باید تمرکزمان را روی حوزه صنعت و معدن بگذاریم.

وی ادامه داد: تمرکز در حوزه صنعت و معدن با تغییر رویکرد یعنی توجه به زنجیره ارزش‌ است که در استان آغاز شده و حمایت سیستماتیک و هدفمند وزارت صمت می‌تواند به این جایگاه کمک کند.

استاندار کرمان گفت: در راهبردهای وزارت صمت انتظار داریم تا زنجیره ارزش به عنوان یک رویکرد به شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی ابلاغ شود.

طالبی، با بیان اینکه الزامات قانونی و شرایط روز، ما را ملزم کرده به سمت معدن هوشمند و نسل جدید معدنکاری برویم افزود: هوشمندسازی معدن و صنعت می‌تواند موتور اقتصاد دانش‌بنیان استان را به حرکت در اورده و نتایج بسیار خوبی را از افزایش بهره‌وری در معادن تا کاهش حوادث و آسیب‌ها شاهد باشیم.

استاندار کرمان اظهار داشت: معدن فقط در دل کوه و یا زیر زمین نیست، بلکه دانشگاه، شرکت‌های دانش‌بنیان و حوزه فناوری باید متاثر از معدن رشد کنند.

طالبی، در ادامه به موضوع انرژی خورشیدی به عنوان یکی از راهبردهای استان اشاره و با بیان اینکه ظرفیت‌های خوبی برای انرژی‌های تجدیدپذیر در استان کرمان داریم افزود: شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی شروع کننده و پیشران این بخش بودند، اما امروز از بخش خصوصی عقب افتادند؛ در حالی که مشوق‌های خوبی نیز دولت در این حوزه گذاشته است.

وی ابراز داشت: نمی‌خواهیم محدودیت‌های انرژی، مانع توسعه صنعتی استان شود و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها در حوزه انرژی‌های خورشیدی می‌تواند به توسعه انرژی در استان کمک کند.

استاندار کرمان با اشاره به ضرورت تأمین آب مورد نیاز استان گفت: باید به سمت استفاده از فناوری‌هایی حرکت کنیم که صنایع استان را کم‌آب‌بر کند و مصرف منابع آبی در بخش صنعت را کاهش دهد.

طالبی، افزود: برای تأمین نیازهای آبی آینده استان، به خطوط جدید انتقال آب نیاز داریم که در حال حاضر پیگیری احداث دو خط جدید در دستور کار قرار دارد

وی تصریح کرد: در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی، شاهد جهت‌دهی هستیم و از بحث هزینه‌ به سرمایه‌گذاری اجتماعی رفته‌ایم و در همین راستا با مشارکت بنگاه‌هایی اقتصادی از جمله صنایع ملی مس، مجموعه‌های صنعتی و معدنی گل‌گهر و گهرزمین در نهضت مدرسه‌سازی جایگاه خوبی به دست آورده‌ایم.

استاندار کرمان اضافه کرد: در بخش سلامت، چند دستگاه آمبولانس از محل مسئولیت اجتماعی صنایع و معادن خریداری و برای مناطق کمتر برخوردار شهرستان‌های معدنی به‌کار گرفته شد.

وی پیوند بیشتر صنعت با جامعه را مورد تاکید قرار داد و گفت: تعارض‌های اجتماعی حل نشده‌ای داریم که نیازمند پیوند عمیق‌تر صنعت و جامعه است.

مقام عالی دولت در استان کرمان با بیان اینکه صنعت آینده کرمان باید اشتغال جوان‌های تحصیل کرده استان را تضمین کند افزود: اگر صنعت توسعه یابد اما جوانان تحصیل کرده بیکار داشته باشیم، یعنی یک پای توسعه می‌لنگد.

استاندار کرمان ادامه داد: صنایع و معادن سال بسیار سختی را در جنگ تحمیلی پشت سر گذاشتند، اما بیشترین همراهی را از بخش صنعت و معدن و اصناف در یک سال گذشته داشتیم و فداکارانه پای کار تولید بودند.

طالبی، ابراز داشت: به نسبت واحدهای صنعتی و اشتغال، کرمان از استان‌های با کمترین میزان تعدیل نیرو بود و این به نگاه اجتماع‌ محور مدیران بخش صنعت و معدن بر می‌گردد.