آغاز برداشت مکانیزه محصول ماش در شهرستان دزفول

بهروز قمرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر برداشت مکانیزه محصول ارزشمند ماش در بیش از ۱۸۰۰ هکتار از مزارع شهرستان در حال انجام است.
وی با تأکید بر نقش حیاتی این محصول در کشاورزی پایدار، افزود: با توجه به نیاز آبی کم محصول ماش و تأثیر مثبت و بسزای این کشت در بهبود و اصلاح ساختار خاک، ماش به عنوان یکی از محصولات استراتژیک و کمتوقع، نقش مهمی در پایداری تولیدات کشاورزی شهرستان دزفول ایفا میکند و مورد حمایت این مدیریت است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دزفول عنوان کرد: بدیهی است این میزان کشت و برداشت محصول ماش نشاندهنده توجه کشاورزان منطقه به الگوهای کشت کمآببر و سازگار با شرایط اقلیمی است.
نظر شما