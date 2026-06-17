محصولات کشاورزی شهرستان دزفول به ۱۸ کشور صادر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز قمرزاده پیش از ظهر امروز چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دزفول برگزار شد ضمن گرامیداشت فرارسیدن هفته جهاد کشاورزی، اظهار کرد: شهرستان دزفول دارای ۹۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی شامل ۶۵ هزار هکتار اراضی آبی و ۳۵ هزار هکتار اراضی دیم است.

وی با اشاره به تنوع محصولات کشاورزی دزفول در کشور، افزود: شهرستان دزفول از ۶۶ نوع محصول کشاورزی و ۴۴ نوع گل و گیاه زینتی برخوردار است.

مدیر جهاد کشاورزی سطح کشت سبزی و صیفی این شهرستان را ۲۰ هزار هکتار برشمرد و تصریح کرد: محصولات سبزی و صیفی دزفول زمانی به بازار عرضه می شوند که این محصولات در هیچ جای کشور کشت نمی شود، ضمن اینکه محصولات سبزی و صیفی دزفول به تمام نقاط کشور و کشورهای اوراسیا و حوزه خلیج فارس صادر می شود.

صادرات ۳۵۰ هزار تن محصول کشاورزی طی سال گذشته

قمرزاده با بیان اینکه محصولات کشاورزی دزفول به ۱۸ کشور صادر می شود، گفت: محصولات کشاورزی دزفول به کشورهایی از قبیل روسیه، ازبکستان، بلاروس، اوکراین، امارات، قرقیزستان، قزاقستان، بلغارستان، گرجستان، ارمنستان، رومانی، لهستان، افغانستان، استونی و کشورهای حوزه خلیج فارس صادر می شود.

به گفته وی سال گذشته ۳۵۰ هزار تن از محصولات کشاورزی دزفول به صورت رسمی و غیر رسمی به کشورهای خارجی صادر شده است.

قمرزاده، وجود اراضی مستعد و حاصلخیز را یکی دیگر از ظرفیت های ارزشمند دزفول دانست و افزود: برخورداری از بهره برداران و کشاورزان با تجربه، پژوهشگران، وجود مراکز آموزشی و تحقیقاتی، صنایع تبدیلی و تکمیلی و... کشاورزی دزفول را به یک زنجیره تبدیل کرده است که ما این زنجیره ها را برای تولید دنبال می کنیم.

مدیر جهاد کشاورزی دزفول با اشاره به وجود پنج زنجیره تولید مرغ در دزفول، گفت: ۳۵ درصد مرغ استان خوزستان در شهرستان دزفول تولید می شود.

قمرزاده با اشاره به فراوانی کالاها و محصولات کشاورزی در شهرستان دزفول طی ایام جنگ رمضان، عنوان کرد: خوشبختانه در بحث کالاهای اساسی مانند روغن، برنج محلی و خارجی، مرغ و دیگر محصولات در دزفول سفره مردم خالی نماند که این امر مرهون تلاش ها و برنامه ریزی های مجموعه دولت در استان و شهرستان و زنجیره جهاد کشاورزی است، البته گرانی یک مقوله کشوری است و صرفا به دزفول مرتبط نمی شود.

وی با اشاره به عزم جدی جهاد کشاورزی و ارگان های متولی شهرستان در راستای برخورد با هرگونه تخلف در حوزه امنیت غذایی، بیان کرد: از سال گذشته تاکنون با همکاری تیم های نظارت جهاد کشاورزی، اداره صمت، اتاق اصناف کشاورزی، فرمانداری ویژه و دیگر نهادهای نظارتی و امنیتی ۲۰۰ پرونده تعزیراتی در ارتباط با احتکار، کم فروشی، گرانفروشی، بهداشت و دیگر تخلفات در دزفول تشکیل و به مرجع قضایی ارجاع شده است.

وجود ۵۰ هکتار نخیلات

مدیر جهاد کشاورزی دزفول با اشاره به وجود ۵۰ هکتار نخیلات در این شهرستان، اضافه کرد: کیفیت محصولات نخیلات دزفول در استان نمونه هستند به گونه ای که طی دو سال گذشته عملکرد خرما در دزفول ۳۲ تن در هکتار بود که این میزان با عملکرد کشور هند برابری می کرد و این امر موجب شده تا انگیزه ها برای توسعه سطح زیر کشت این محصول افزایش یابد.

بر اساس اعلام قمرزاده توسعه دامداری های صنعتی، ساماندهی دامداری های سنتی، توسعه باغات در اراضی شیب دار، کشت اقلام مرکبات متناسب با اقلیم جغرافیایی، گسترش صنایع تبدیلی، صدور مجوز و احداث سردخانه و مراکز سورتینگ و بسته بندی بر اساس نیاز از جمله برنامه ها و اهداف در دستور کار جهاد کشاورزی شهرستان دزفول است.

پرداخت ۴۰ درصد مطالبات گندمکاران

وی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: امسال ۶ هزار و ۲۷۳ گندمکار اراضی آبی و دیم در شهرستان دزفول اقدام به کشت محصول گندم نمودند که مطالبات آنها ۳.۲ همت بوده است، همچنین ۴۰ درصد مطالبات کشاورزانی که محصول خود را تا ۱۵ اردیبهشت تحویل داده اند پرداخت شده است و مابقی مطالبات با پیگیری وزیر و مدیر جهاد کشاورزی استان به زودی پرداخت خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دزفول ادامه داد: در این راستا مراکز رسمی شهرستان شامل سیلوهای روباز و سیلوهای بسته از روز اول آمادگی خرید محصول گندم را داشته اند لذا از آنجایی که تمام کود و نهاده های مورد نیاز کشاورزان از سوی جهاد کشاورزی تامین شده ضرورت دارد کلیه کشاورزان نیز بر اساس دستورالعمل، محصولات خود را به مراکز رسمی تحویل دهند.

قمرزاده با اشاره به تشکیل پرونده برای کشاورزان متخلفی که محصول گندم خود را به مراکزی غیر از مراکز رسمی تحویل داده اند، تاکید کرد: بدون شک همکاری و مساعدت جهاد کشاورزی با کشاورزان گندم برای کشت های بعدی بر اساس میزان گندم تحویلی به مراکز دولتی و رسمی از سوی آنها است ضمن اینکه از کشاورزان درخواست می شود در صورتی که گندمی در اختیار دارند آن را به مراکز رسمی تحویل دهند.

احداث مجتمع کشتارگاهی دام و طیور در دزفول

وی با بیان اینکه مجوز احداث مجتمع کشتارگاهی دام و طیور دزفول پس از سالها پیگیری اخذ شده است، گفت: زمین این طرح نیز فراهم شده و سرمایه گذار با سرمایه شخصی اقدام به آماده سازی شرایط جهت احداث این پروژه مهم کرده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دزفول با اشاره به پیگیری های صورت گرفته طی سال های اخیر برای احداث پایانه صادراتی توضیح داد: طی سال های گذشته چندین بار مجوز احداث این پروژه صادر شده ولی به دلیل عدم آغاز به کار و پیشرفت این مجوز باطل شده است اما با پیگیری های صورت گرفته توسط نماینده دزفول و فرماندار ویژه شهرستان مقرر شده در سال جاری تحت هر شرایطی زمین این پروژه تامین و تعیین شود و این طرح مهم سرانجام کلید بخورد.

قمرزاده با بیان اینکه خوشبختانه طی سال گذشته هیچ کمبودی در زمینه توزیع کود پاییزه و بهاره وجود نداشت، افزود: با پیگیری های صورت گرفته توسط نماینده دزفول، فرماندار، اتاق اصناف کشاورزی و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان در نظر داریم نهاده کشت سوم را نیز برای کشاورزان فراهم کنیم که این امر مستلزم بازگشایی مجدد سایت مرتبط است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از خرید دانه ای ذرت کشاورزان از سوی شرکت توسعه ذرت مستقر در دزفول و تعاون روستایی شهرستان خبر داد و گفت: همچنین چهار مرکز خرید علوفه ای نیز در دزفول فعال هستند که زیر نظر تعاون روستایی فعالیت می کنند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دزفول همچنین با اشاره به وجود ۲۸۶ واحد نانوایی در این شهرستان، خاطرنشان کرد: از این تعداد ۲۷۸ واحد دولتی و مابقی آزاد پز هستند. هرچند ۸۰ واحد نانوایی خانگی و شخصی نیز در دزفول وجود دارد که جزو آمار جهاد کشاورزی محسوب نمی شوند اما به دلیل شکایات فراوان مردم مبنی بر گرانی چشمگیر و کم فروشی این واحدها مقرر شده پس از برنامه ریزی های صورت گرفته این واحدها ساماندهی و بر روند فعالیت آنان نظارت صورت بگیرد.

قمرزاده از راه اندازی ۳۵ واحد نانوایی آرد کامل (نان سالم) در شهرستان دزفول خبر داد و گفت: در صورت راه اندازی این واحدها در مجموع ۱۱۵ واحد نانوایی آرد کامل در دزفول فعالیت خواهند داشت.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توزیع اقلام دولتی تنظیم بازار برای شکسته شدن قیمت ها در ایام جنگ رمضان، یادآور شد: جهاد کشاورزی شهرستان دزفول در تمام ایام سال به عنوان ضابط قضایی تعزیرات به صورت مستمر بر روند فعالیت کارخانه جات و واحدهای مرتبط با جهاد کشاورزی نظارت و بازرسی کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را جهت پیگیری به دستگاه های مرتبط گزارش می کند.

وی با اشاره به شعار هفته جهاد کشاورزی مبنی بر امنیت غذایی در سایه وحدت و اقتدار ملی، گفت: سند راهبردی جهاد کشاورزی برای انجام تمام اقدامات و فعالیت ها، برنامه ۵ ساله بر اساس برنامه هفتم توسعه است و از آنجایی که امنیت غذایی همواره مورد تاکید رهبر شهید بوده این مهم اصلی ترین خط قرمز و اصول ما برای هر گونه برنامه ریزی و اقدام است. جهاد کشاورزی برنامه ها و وظایف سنگین فراوانی بر عهده دارد و به رغم کمبودها و حجم بالای کار با تمام توان در کنار مردم خواهیم بود.