بهروز قمرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیش بینی می شود امسال یک میلیون و ۲۰۰ تن محصول ذرت از سطح ۳۰ هزار هکتار اراضی اختصاص یافته به این کشت در شهرستان درفول برداشت شود.

وی با تأکید بر لزوم حمایت از بهره‌برداران بخش کشاورزی، افزود: در راستای اجرای سیاست‌های حمایتی از ذرت‌کاران و با هماهنگی‌های صورت‌گرفته میان مدیریت جهاد کشاورزی، اتحادیه تعاون روستایی استان، اتاق اصناف کشاورزی، سازمان تعاون روستایی و اتحادیه تعاون روستایی شهرستان، برنامه‌ریزی لازم برای خرید بخشی از محصول ذرت بهاره به‌صورت دانه‌ای انجام شده است.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان دزفول تصریح کرد: این خرید توسط شرکت توسعه ذرت استان خوزستان مستقر در شهرستان و شبکه تعاونی روستایی انجام می‌شود تا کشاورزان دغدغه‌ای بابت فروش محصول خود نداشته باشند.

قمرزاده در خصوص تأمین نهاده‌های دامی نیز گفت: با هدف تنظیم بازار و دسترسی آسان، تولیدکنندگان مرغ شهرستان می‌توانند دان مورد نیاز خود را به طور مستقیم از طریق همین دو مجموعه با شرایط مناسب تهیه نمایند.

وی در پایان با اشاره به وضعیت خرید ذرت علوفه‌ای خاطرنشان کرد: در بخش ذرت علوفه‌ای نیز تمهیدات لازم اندیشیده شده و شرایط برای خرید محصول از کشاورزان با ایجاد و تجهیز چهار مرکز خرید تعاونی روستایی در سطح شهرستان فراهم شده است تا روند برداشت و عرضه این محصول بدون وقفه و با سهولت ادامه یابد.