به گزارش خبرنگار مهر، کیانوش سوری ظهر امروز پنجشنبه در گفتوگو با رسانهها از آغاز ثبتنام بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت (ع) همزمان با سراسر کشور خبر داد و از قرآنآموزان و فعالان قرآنی استان برای حضور در این رویداد ملی دعوت کرد.
وی اظهار کرد: ثبتنام این دوره از شنبه ۱۴ شهریورماه ۱۴۰۵ آغاز شده و تا ۱۴ مهرماه ادامه دارد و علاقهمندان میتوانند با مراجعه به سامانه جامع امور قرآنی «حمد» به نشانی qia.ir نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
رئیس گروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، افزود: این آزمون فرصتی برای قرآنآموزان، حافظان، فعالان مؤسسات قرآنی، مساجد، کانونهای فرهنگی هنری و عموم علاقهمندان است تا ضمن سنجش دانش و مهارتهای قرآنی خود، در یک رویداد سراسری مشارکت کنند.
سوری، گفت: بیستمین دوره آزمون در چهار محور حفظ و مفاهیم قرآن کریم، معارف قرآن و اهلبیت (ع)، مهارتهای تبلیغی و ترویجی «فصل تعالی» و بخش ویژه حفظ و مفاهیم سوره مبارکه فتح برگزار میشود.
وی با اشاره به تنوع رشتههای این دوره، بیان کرد: در بخش مهارتهای تبلیغی و ترویجی، موضوعاتی همچون قرآن و هوش مصنوعی، کنشگری قرآنی در فضای مجازی، قصهگویی قرآنی، داستاننویسی و تولید محتوای چندرسانهای قرآنی پیشبینی شده است.
رئیس گروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، ادامه داد: آزمون رشتههای کتبی پنجشنبه ۲۸ آبانماه برگزار میشود و آزمون رشتههای الکترونیکی نیز از یکم تا پنجم آذرماه انجام خواهد شد.
سوری با اشاره به پیشبینی جوایز این دوره، تصریح کرد: برای حفظ هر جزء جدید قرآن کریم پنج میلیون ریال و در بخشهای معارف قرآن و اهلبیت (ع) و حفظ سوره مبارکه فتح نیز جوایز نقدی بهقیدقرعه در نظر گرفته شده است.
وی از جامعه قرآنی استان لرستان خواست با مشارکت گسترده در این آزمون، زمینه حضور پررنگ و شایسته لرستان در بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت (ع) را فراهم کنند.
نظر شما