به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، سیدحسین حاجی میرزایی، با اشاره به سابقه فعالیت گروه‌های جهادی، خیرین و گروه‌های داوطلب در مناطق مختلف کشور اظهار کرد: طی سال‌های گذشته، گروه‌های مختلف جهادی و خیرین با رویکردی داوطلبانه و جهادی، برای ارائه خدمات درمانی به مناطق مختلف کشور، به‌ویژه مناطق محروم، اعزام می‌شدند و با استقرار و برپایی کمپ‌های درمانی، خدمات مورد نیاز مردم را به صورت سیار ارائه می‌کردند.

رئیس مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان افزود: در کنار این اقدامات ارزشمند و خداپسندانه، از سال‌ها قبل این دغدغه وجود داشت که آیا خدماتی که به صورت سیار و در قالب این فعالیت‌ها ارائه می‌شود، از استانداردهای لازم برخوردار است و آیا الزامات مربوط به ایمنی بیماران و گیرندگان خدمت در فرآیند ارائه خدمات به طور کامل رعایت می‌شود یا خیر.

وی ادامه داد: با توجه به همین دغدغه و در راستای ساماندهی و استانداردسازی این نوع خدمات، طی یک سال اخیر پیگیری‌های لازم انجام شد و در نهایت آیین‌نامه نحوه تأسیس مراکز سیار ارائه خدمات تشخیصی درمانی تدوین و از سوی وزیر بهداشت ابلاغ شد.

حاجی‌میرزایی با اشاره به پیش‌بینی ضوابط و الزامات مشخص در این آیین‌نامه گفت: در این آیین‌نامه، قواعدی پیش‌بینی شده است تا خیرین، گروه‌های جهادی و سایر گروه‌ها و انجمن‌هایی که در زمینه ارائه خدمات درمانی سیار فعالیت می‌کنند، بتوانند در چارچوب ضوابط تعیین‌شده و با رعایت الزامات مربوطه، به نحو مطلوب به مردم خدمت‌رسانی کنند.

رئیس مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان تأکید کرد: از سویی دیگر، مردمی که به عنوان گیرندگان خدمت به این مراکز مراجعه می‌کنند نیز باید اطمینان داشته باشند که ایمنی آنها مورد توجه قرار گرفته و خدماتی که دریافت می‌کنند، خدماتی استاندارد و مورد تأیید وزارت بهداشت است.

حاجی میرزایی در ادامه درباره فرآیند دریافت مجوز فعالیت مراکز سیار گفت: گروه‌ها و انجمن‌های متقاضی که در این زمینه فعالیت می‌کنند، چنانچه قصد داشته باشند به صورت منطقه‌ای بسته به محل استقرار دفتر فعالیت و محدوده تحت پوشش یک دانشگاه علوم پزشکی، می‌توانند برای دریافت مجوز به دانشگاه علوم پزشکی مربوطه مراجعه کنند.

رئیس مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان خاطرنشان کرد: با ابلاغ این آیین‌نامه، علاوه بر ساماندهی فعالیت مراکز سیار ارائه خدمات تشخیصی درمانی، چارچوب مناسبی برای رعایت استانداردها در بیمارستان‌های سیار و بیمارستان‌های صحرایی نیز فراهم شده است.

وی تصریح کرد: بیمارستان‌های سیار و صحرایی که توسط نهادهای انقلابی و نهادهای نظامی نیز ایجاد و راه‌اندازی می‌شوند، می‌توانند از این آیین‌نامه به عنوان الگویی برای نحوه رعایت استانداردهای لازم در ارائه خدمات درمانی استفاده کنند.

حاجی میرزایی در پایان ابراز امیدواری کرد: با ابلاغ این آیین‌نامه، ضمن حمایت و تسهیل فعالیت‌های ارزشمند خیرین، گروه‌های جهادی و مجموعه‌های داوطلب ارائه‌دهنده خدمات درمانی، زمینه برای ارائه خدماتی ایمن، استاندارد و مورد تأیید وزارت بهداشت به مردم، به‌ویژه در مناطق محروم و کم‌برخوردار کشور، بیش از پیش فراهم شود.