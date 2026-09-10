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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۰۸

ابلاغ آیین‌نامه نحوه تأسیس مراکز سیار خدمات تشخیصی درمانی

ابلاغ آیین‌نامه نحوه تأسیس مراکز سیار خدمات تشخیصی درمانی

رئیس مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، از ابلاغ آیین‌نامه نحوه تأسیس مراکز سیار ارائه خدمات تشخیصی درمانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، سیدحسین حاجی میرزایی، با اشاره به سابقه فعالیت گروه‌های جهادی، خیرین و گروه‌های داوطلب در مناطق مختلف کشور اظهار کرد: طی سال‌های گذشته، گروه‌های مختلف جهادی و خیرین با رویکردی داوطلبانه و جهادی، برای ارائه خدمات درمانی به مناطق مختلف کشور، به‌ویژه مناطق محروم، اعزام می‌شدند و با استقرار و برپایی کمپ‌های درمانی، خدمات مورد نیاز مردم را به صورت سیار ارائه می‌کردند.

رئیس مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان افزود: در کنار این اقدامات ارزشمند و خداپسندانه، از سال‌ها قبل این دغدغه وجود داشت که آیا خدماتی که به صورت سیار و در قالب این فعالیت‌ها ارائه می‌شود، از استانداردهای لازم برخوردار است و آیا الزامات مربوط به ایمنی بیماران و گیرندگان خدمت در فرآیند ارائه خدمات به طور کامل رعایت می‌شود یا خیر.

وی ادامه داد: با توجه به همین دغدغه و در راستای ساماندهی و استانداردسازی این نوع خدمات، طی یک سال اخیر پیگیری‌های لازم انجام شد و در نهایت آیین‌نامه نحوه تأسیس مراکز سیار ارائه خدمات تشخیصی درمانی تدوین و از سوی وزیر بهداشت ابلاغ شد.

حاجی‌میرزایی با اشاره به پیش‌بینی ضوابط و الزامات مشخص در این آیین‌نامه گفت: در این آیین‌نامه، قواعدی پیش‌بینی شده است تا خیرین، گروه‌های جهادی و سایر گروه‌ها و انجمن‌هایی که در زمینه ارائه خدمات درمانی سیار فعالیت می‌کنند، بتوانند در چارچوب ضوابط تعیین‌شده و با رعایت الزامات مربوطه، به نحو مطلوب به مردم خدمت‌رسانی کنند.

رئیس مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان تأکید کرد: از سویی دیگر، مردمی که به عنوان گیرندگان خدمت به این مراکز مراجعه می‌کنند نیز باید اطمینان داشته باشند که ایمنی آنها مورد توجه قرار گرفته و خدماتی که دریافت می‌کنند، خدماتی استاندارد و مورد تأیید وزارت بهداشت است.

حاجی میرزایی در ادامه درباره فرآیند دریافت مجوز فعالیت مراکز سیار گفت: گروه‌ها و انجمن‌های متقاضی که در این زمینه فعالیت می‌کنند، چنانچه قصد داشته باشند به صورت منطقه‌ای بسته به محل استقرار دفتر فعالیت و محدوده تحت پوشش یک دانشگاه علوم پزشکی، می‌توانند برای دریافت مجوز به دانشگاه علوم پزشکی مربوطه مراجعه کنند.

رئیس مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان خاطرنشان کرد: با ابلاغ این آیین‌نامه، علاوه بر ساماندهی فعالیت مراکز سیار ارائه خدمات تشخیصی درمانی، چارچوب مناسبی برای رعایت استانداردها در بیمارستان‌های سیار و بیمارستان‌های صحرایی نیز فراهم شده است.

وی تصریح کرد: بیمارستان‌های سیار و صحرایی که توسط نهادهای انقلابی و نهادهای نظامی نیز ایجاد و راه‌اندازی می‌شوند، می‌توانند از این آیین‌نامه به عنوان الگویی برای نحوه رعایت استانداردهای لازم در ارائه خدمات درمانی استفاده کنند.

حاجی میرزایی در پایان ابراز امیدواری کرد: با ابلاغ این آیین‌نامه، ضمن حمایت و تسهیل فعالیت‌های ارزشمند خیرین، گروه‌های جهادی و مجموعه‌های داوطلب ارائه‌دهنده خدمات درمانی، زمینه برای ارائه خدماتی ایمن، استاندارد و مورد تأیید وزارت بهداشت به مردم، به‌ویژه در مناطق محروم و کم‌برخوردار کشور، بیش از پیش فراهم شود.

کد مطلب 6943222
حبیب احسنی پور

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