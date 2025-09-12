یاسوج تنها مرکز استان کشور بدون سینما؛وعده های ۲۰ ساله بی نتیجه ماند

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها-مهین راوند: در مرکز شهر یاسوج اگر دوری بزنید به خیابانی به نام سینما می‌رسید، اما عملاً مکانی به نام سینما در آن وجود ندارد.

سینمایی که روزی به نام «سینما دنا» تا اوایل دهه ۸۰ در این خیابان جا خوش کرده بود، به منظور بهسازی و بازسازی مجدد تخریب و به بخش خصوصی واگذار شد اما بعد از آن فقط سازه‌ای نیمه کاره توسط شخصی خاص با همکاری شهرداری یاسوج بنا شد.

ساختمانی که قرار بود علاوه بر مجتمع تجاری، سینما نیز در آن دار شود اما بعد از گذشت قریب به دو دهه مردم یاسوج هم اکنون با بی سینمایی روزگار را می‌گذرانند.

رها کردن ساخت مجتمع فرهنگی هنری یاسوج در میان وعده‌های ۱۷ ساله

در سال ۱۳۸۷ بود که کلنگ ساخت مجتمع فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد بر زمین خورد و قرار بود امیدی باشد برای یاسوجی که سینما ندارد، اما حالا بعد از گذشت قریب به ۱۷ سال، فقط آهن‌های در هم تنیده ای از آن بجا مانده که در ورودی این شهر خود نمایی می‌کند.

تالاری که با زیربنای ۲۳ هزار متر مربع ساخت آن آغاز شده بود تا امیدی باشد برای هنرمندان و دوست داران فرهنگی که خلاقیت‌ها و آثار خود را در آن به نمایش بگذارند اما حالا مکانی برای لانه گنجشک‌ها تبدیل شده و سازه آهنی که روز به روز پوسیده‌تر می‌شود.

حال امروز به بهانه ۲۱ شهریور روز جهانی سینما یادی کردیم از تنها مرکز استانی که سینما ندارد و باید منتظر ماند آیا باز هم نام پر آوازه دنا خود نمایی می‌کند یا خیر!

بیش از دو دهه از تخریب تنها سینمای یاسوج می‌گذرد و وعده بازسازی آن به یک بلندمرتبه نیمه‌کاره تبدیل شده است، مسئولان استانی از پیگیری برای ساخت سینما خبر می‌دهند و بر لزوم تحقق «عدالت فرهنگی» تأکید می‌کنند، اما مردم یاسوج در روز ملی سینما، تنها خیابانی به این نام را دارند.

پیگیر ساخت سینمای مستقل در مرکز استان هستیم

در همین رابطه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نبود سینمای مستقل و با کاربری صرفاً سینمایی در مرکز استان از نیازهای اساسی حوزه فرهنگ است، گفت: پیگیر این مطالبه دیرینه فرهنگی از سازمان سینمایی و همچنین استانداری استان هستیم.

امین درخشان به سفر محمدرضا ایل‌بیگی مدیرعامل مؤسسه سینما شهر به استان در مرداد ماه امسال اشاره کرد و افزود: در این برنامه تلاش کردیم شرایط موجود را به‌صورت میدانی بررسی و راهکارهایی برای توسعه زیرساخت‌های سینمایی تدوین کنیم و امیدواریم این سفر سرآغاز تحولی جدی در وضعیت سینمایی استان باشد.

وی همچنین بر لزوم نگاه ملی به مسئله عدالت فرهنگی اشاره و اظهار کرد: پیگیر ایجاد یک سینمای واقعی و حرفه‌ای در مرکز استان هستیم و از سازمان سینمایی کشور نیز انتظار داریم با همین نگاه حمایتی، این مطالبه را محقق کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: تحقق ساخت سینما، این استان را از زمره استان‌های کمتر برخوردار خارج می‌کند و در حوزه سرانه صندلی سینما چشم‌انداز امیدوار کننده پیش‌رو قرار می‌دهد.

به دنبال فعال کردن شورای سینما و ساخت آن در مرکز استان هستیم

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در گفت و گو با خبرنگار مهر هم با تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی جامع برای تأسیس سینمای مستقل در مرکز استان گفت: رسالت ما حمایت از جریان‌سازی فرهنگی و عدالت فرهنگی در سراسر استان است و سینما، به عنوان یک رسانه اثرگذار، جایگاه ویژه‌ای در این مسیر دارد.

یداله رحمانی با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه استان در حوزه فرهنگ و هنر افزود: شورای سینما در استان را با جدیت فعال می‌کنیم تا با مشارکت اهالی فرهنگ و مسئولان، طرح‌های عملیاتی برای تقویت سینما در یاسوج و شهرستان‌ها تدوین و اجرا شود.

رحمانی در خصوص وضعیت سالن سینما در شهرهای استان گفت: اخیراً میزبان ایل‌بیگی از سازمان سینمایی کشور بودیم و طبق گزارش‌ها از نظر شاخص‌های سینمایی جایگاه مناسبی نداریم و مقرر شد در آینده، تمامی ظرفیت‌ها شناسایی و با کمک سازمان سینمایی پیگیری شود.

وی تصریح کرد: استان آمادگی دارد در چارچوب تفاهم با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مؤسسه سینما شهر، بخشی از بار توسعه سینما به‌ویژه در مرکز استان که نیاز جدی به سالن استاندارد و مستقل سینمایی دارد را به دوش بکشد.

پردیس سینمایی در راه استان

رئیس حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد هم در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: این نهاد فرهنگی در ساخت و احداث سینما، تولید فیلم، اکران فیلم و سینما داری در کشور فعالیت دارد که اگر شرایط فراهم باشد این اتفاق در استان کهگیلویه و بویراحمد نیز خواهد افتاد.

شریف اسلامی افزود: توجه به مقوله سینما و توسعه زیرساخت‌های سینمایی در سطح کشور از مأموریت‌های حوزه هنری انقلاب اسلامی است.

وی بیان کرد: در صورت همکاری و کمک مسئولان استانی و ایجاد بسترهای لازم، شهر یاسوج طی یک تا دو سال آینده صاحب پردیس سینمایی خواهد شد.

رئیس حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: سینما در مقایسه با هر محیط اجتماعی دیگری امکان فرهنگ سازی و آموزش را فراهم می‌کند و برای رسیدن به این هدف باید فضای سینما را فراهم کرد.

مسئولان استانی فقط تاکید بر ساخت سینمای مستقل دارند

هر بار در مصاحبه‌های مسئولان کهگیلویه و بویراحمد فقط بر ساخت سینما و داشتن آن تاکید می‌شود و تاکنون در این رابطه اقدام جدی انجام نشده است.

حال باید دید ساخت سینمای مستقل در تنها مرکز استان کشور تا چه زمانی محقق می‌شود؟، شهری که این روزها میزبان گردشگران فراری از گرما است می‌تواند با توسعه فضاهای فرهنگی و هنری در بر طرف کردن نیازهای گردشگران نیز حرفی برای گفتن داشته باشد.