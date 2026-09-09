مدیریان: ۶ تن پسماند ویژه صنعتی در قدس به مراکز مجاز منتقل شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهناز مدیریان، ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به نظارت کارشناسان محیط زیست بر فرآیند مدیریت پسماندهای ویژه گفت: ۶ تن پسماند ویژه از جمله آب‌صابون تولیدشده در دو واحد صنعتی شهرستان قدس، با نظارت کارشناسان این اداره بارگیری و به مراکز مجاز امحا منتقل شد.

وی افزود: کارشناسان محیط زیست در محل بارگیری پسماندها حضور یافتند و بر فرآیند بارگیری و انتقال آنها نظارت کردند تا ضوابط و مقررات زیست‌محیطی رعایت و از انتشار آلودگی در مراحل بارگیری، حمل و انتقال جلوگیری شود.

مدیریان ادامه داد: بر اساس ماده ۷ قانون مدیریت پسماند مصوب سال ۱۳۸۳، مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه بر عهده تولیدکنندگان این پسماندهاست و واحدهای تولیدکننده موظف‌اند فرآیند مدیریت و انتقال پسماندهای خود را مطابق ضوابط قانونی انجام دهند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرقدس خاطرنشان کرد: تمامی نقل‌وانتقالات پسماند به مراکز مجاز امحا از طریق سامانه جامع محیط زیست انسانی کشور ثبت می‌شود و پس از بررسی نوع و میزان پسماند و با رعایت ضوابط و روش‌های مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و معدنی مصوب شورای عالی حفاظت محیط زیست، با نظارت ادارات حفاظت محیط زیست مبدأ و مقصد انجام می‌شود.