سید باقر سیدی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: چهارمین اردوی قاصدک‌ها با حضور ۶۰ شاعر دانش‌آموز استان از شهرستان‌های مختلف خراسان شمالی برگزار می‌شود.

وی افزود: این اردوها به‌صورت فصلی به همت انجمن ادبی رهان و حوزه هنری خراسان شمالی برگزار می‌شود که در این اردوی ۵ روزه، بناست دانش‌آموزان ما در محضر اساتید کشوری مثل آقای دکتر میلاد عرفان‌پور و اساتید و شاعران استانی باشند و کلاس‌های مختلفی را بگذرانند.

مسئول واحد آفرینش‌های ادبی حوزه هنری خراسان شمالی تصریح کرد: هر اردو یک رویکرد محتوایی خاصی دارد؛ این اردو با توجه به نزدیک شدن ایام دفاع مقدس، با موضوع ادبیات دفاع مقدس، مسائل مربوط به شهدا و سوژه‌های جنگ ایران پرداخته خواهد شد.

سیدی‌زاده بیان کرد: فرماندهان، خانواده‌های شهدا و یادگاران دفاع مقدس در این اردو حضور پیدا می‌کنند و خاطرات را می‌گویند و بچه‌ها در این چند روز شروع می‌کنند به اینکه این خاطرات را تبدیل به شعر کنند و الهام بگیرند.

وی در ادامه با اشاره به برنامه‌های روز شعر و ادب فارسی، گفت: به مناسبت روز شعر و ادب فارسی، دو کارگاه در خدمت میلاد عرفان‌پور خواهیم بود؛ دوشنبه ۲۳ شهریور ساعت ۳ تا ۵ کارگاه شعر عرفان‌پور برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند ثبت‌نام کنند و شرکت کنند.

سیدی‌زاده افزود: پس از آن، ساعت ۵ تا ۷ در پردیس سینمایی مهر هماگ بجنورد(حوزه هنری) همایش، محفل شعر عمومی با حضور عرفان‌پور و شاعران خراسان شمالی برگزار می‌شود و شاعران شعرهایشان را با موضوعات مختلف و در قالب‌های مختلف ارائه می‌دهند.

وی در پایان گفت: تازه‌ترین اثر عرفان‌پور به اسم «دوستش داشته باش» در این برنامه رونمایی می‌شود و همراه با جشن امضا، این کتاب به فروش می‌رسد.