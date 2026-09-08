مهلت ارسال آثار به جشنواره «هزار و یک روایت» تا پایان شهریور تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی، مهدی آریان در نشست عوامل اجرایی جشنواره ملی فیلم کوتاه و عکس روستا و عشایر «هزار و یک روایت» اکه با حضور حجت الاسلام و المسلمین ملا نوری برگزار شد ، اظهار کرد: پوستر این جشنواره با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رونمایی شد و پس از آن، فراخوان جشنواره منتشر و در سایت انجمن سینمای جوانان ایران نیز قرار گرفت.
وی افزود: استقبال هنرمندان از جشنواره ملی فیلم کوتاه و عکس روستا و عشایر «هزار و یک روایت» مطلوب بوده است و تا پایان مردادماه قریب به ۲۵۰ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.
آریان ادامه داد: با توجه به استقبال صورت گرفته و به منظور فراهم کردن فرصت بیشتر برای هنرمندان و علاقهمندان، مهلت ارسال آثار به جشنواره تا پایان شهریورماه تمدید شده است.
وی با اشاره به آمار آثار ارسالشده تا پایان مردادماه بیان کرد: از مجموع حدود ۲۵۰ اثر ارسالشده، ۲۰۵ اثر توسط آقایان و ۴۵ اثر از سوی بانوان به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی خاطرنشان کرد: جشنواره ملی فیلم کوتاه و عکس روستا و عشایر «هزار و یک روایت» با هدف توجه به ظرفیتهای فرهنگی، اجتماعی و هنری روستاها و جامعه عشایری و همچنین حمایت از هنرمندان فعال در حوزه فیلم کوتاه و عکاسی برگزار میشود.
وی از هنرمندان و علاقهمندان خواست با توجه به تمدید مهلت ارسال آثار، نسبت به مطالعه فراخوان و ارسال آثار خود در فرصت باقیمانده اقدام کنند.
گفتنی است جشنواره ملی فیلم کوتاه و عکس روستا و عشایر «هزار و یک روایت» با محوریت روایت زندگی، فرهنگ، آداب و رسوم، ظرفیتها و جلوههای مختلف زندگی روستایی و عشایری پاییز سال جاری در خراسان شمالی برگزار میشود.
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