فرهنگ و هنر کهگیلویه و بویراحمد گرفتار کمبود اعتبار و زیرساخت

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از فعالان رسانه کهگیلویه و بویراحمد عصر پنجشنبه در دیدار با سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، بخشی از مهمترین دغدغههای فرهنگی و هنری استان را مطرح کرده و بر ضرورت تقویت زیرساختها، آموزش و تأمین منابع مالی تأکید کردند.
فریدونی در این نشست با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی و هنری استان اظهار کرد: جشنوارههای ملی و بینالمللی دارای جایگاه و رتبه هستند و افرادی که در این عرصه حضور دارند، از دانش و تخصص بالایی برخوردارند.
وی افزود: این افراد دانشآموخته همین هنر هستند و باید برای حفظ این سرمایههای انسانی تلاش کرد تا این ظرفیتها از بین نرود.
فرهنگ و هویت؛ سرمایهای که نیازمند توجه است
آذرپندار نیز با اشاره به اهمیت فرهنگ در ساختار اجتماعی کشور گفت: در دنیایی زندگی میکنیم که جنگ فرهنگی، ایدئولوژیک و اعتقادی در جریان است و فرهنگ اساس هر کشوری را تشکیل میدهد.
وی افزود: بخشی از مسائل ملی در زمینه توسعه و وحدت به فرهنگ مربوط میشود و برای حل این مسائل باید هزینه کرد و از ظرفیت صداوسیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر رسانهها استفاده کرد.
آذرپندار با تأکید بر ضرورت توجه به هویت تاریخی نسل جوان، بیان کرد: متأسفانه بخشی از نسل جوان با گذشته و تاریخ خود آشنایی کافی ندارد و دچار بحران هویت شده است.
وی با اشاره به نقش فردوسی در حفظ زبان و هویت ایرانی، اظهار کرد: فردوسی متناسب با نیاز زمان خود نقش بزرگی در حفظ زبان و هویت ایرانی ایفا کرد و امروز نیز باید برای تقویت هویت فرهنگی متناسب با نیازهای جامعه برنامهریزی کرد.
تنها سالن استاندارد موسیقی استان حدود ۳۰۰ نفر ظرفیت دارد
هاشمی از دیگر فعالان رسانه نیز با اشاره به پیگیریهای چندینساله فعالان فرهنگی اظهار کرد: بارها در جلسات مختلف درباره مشکلات این حوزه صحبت و پیشنهادهایی ارائه شده، اما آنچه در عمل اتفاق افتاده با مطالبات و انتظارات فاصله دارد.
وی آموزش را حلقه مفقوده حوزه فرهنگ در استان دانست و افزود: سالها روی این موضوع کار شده و اساتید برجسته نیز همکاری داشتهاند، اما همچنان نیازمند یک برنامه جدی و پایدار در حوزه آموزش هستیم.
هاشمی با انتقاد از وضعیت زیرساختهای موسیقی استان تصریح کرد: دردآور است که تنها سالن استاندارد دارای آکوستیک در مرکز استان، حدود ۳۰۰ نفر ظرفیت دارد و حتی از سیستم صوتی مناسب برخوردار نیست.
وی ادامه داد: وقتی از اقتصاد و تولید و صنعت هنر و موسیقی صحبت میکنیم، باید زیرساخت لازم برای فعالیت هنرمندان نیز فراهم باشد؛ چراکه این وضعیت موجب شده شماری از گروههای فعال موسیقی به حاشیه رانده شوند.
این فعال رسانهای با اشاره به مشکلات آموزشگاههای هنری گفت: آموزشگاههای موسیقی و سایر رشتههای هنری با پدیده اجارهنشینی و افزایش شدید هزینهها مواجه هستند و درآمد آنها پاسخگوی شرایط اقتصادی نیست.
وی افزود: اگرچه تسهیلاتی با همکاری دستگاههای مختلف به هنرمندان پرداخت شده، اما این حمایتها به هیچ عنوان پاسخگوی مشکلات موجود نیست.
آموزش موسیقی نیازمند حمایت جدی است
هاشمی با اشاره به تجربه برخی کشورها در آموزش موسیقی گفت: در بسیاری از کشورها آموزش موسیقی از مدارس و مقاطع پایه دنبال میشود، اما در ایران بخش زیادی از این مسئولیت بر عهده آموزشگاههای آزاد است؛ آموزشگاههایی که خود با مشکلات اقتصادی و اجاره مواجه هستند.
وی بر ضرورت استانداردسازی آموزش موسیقی تأکید کرد و گفت: این موضوع بارها مطرح و حتی درباره آن موافقتهایی صورت گرفته، اما برای اجرای آن همکاری جدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ضروری است.
هاشمی همچنین به برخی ظرفیتهای شکلگرفته در حوزه موسیقی استان اشاره کرد و افزود: برگزاری جشنوارههای موسیقی فجر، کارگاههای تخصصی با حضور استادان برجسته، توسعه آموزشگاهها، اجراهای خارج از کشور، پژوهشهای منتشرشده و راهاندازی نخستین استودیوی حرفهای موسیقی از جمله اقداماتی است که در این سالها دنبال شده است.
کمبود منابع مالی؛ دغدغه اصلی فعالان فرهنگی
حسنی، شاهنامهخوان و فعال رسانهای نیز در این دیدار با اشاره به ظرفیتهای هنری استان اظهار کرد: بسیاری از مدیران استان با هنر فاصله دارند، هرچند برخی مدیران ارشد استان حضور و همراهی بیشتری با جریانهای هنری داشتهاند.
وی افزود: هنرمند فقط برای خودش فعالیت نمیکند؛ محصول کار هنرمند باید به جامعه تزریق شود، زیرا جامعه به هنر و فرهنگ نیاز دارد.
حسنی تصریح کرد: مسئله اصلی ما نارضایتی از مدیران نیست، بلکه مشکل اساسی، نبود و کمبود منابع مالی است.
وی ادامه داد: اگر منابع مالی و زیرساختهای لازم فراهم شود، هنرمندان میتوانند آثار خود را بهتر تولید و به جامعه ارائه کنند و در تقویت فرهنگ عمومی نقش مؤثرتری داشته باشند.
فعالان رسانه در این نشست بر این نکته تأکید کردند که ظرفیتهای فرهنگی و هنری کهگیلویه و بویراحمد کم نیست، اما ادامه مسیر این ظرفیتها بدون تأمین زیرساخت، تقویت آموزش و اختصاص منابع مالی پایدار با دشواری جدی مواجه خواهد بود.
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