مطالبات اصحاب فرهنگ کردستان از جنتی/توجه به فرهنگ بومی در اولویت

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز پنج شنبه و طی مراسمی در سنندج دیدار اصحاب فرهنگ و هنر استان کردستان با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونین وی در سنندج برگزار شد.

در جریان برگزاری این مراسم که علاوه بر مدیران استانی دو نماینده مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند نمایندگان طیف های مختلف رسانه، تجسمی، سینما، موسیقی، تئاتر، ادبیات، کانون های فرهنگی و هنر مساجد به بیان دیدگاه های خود پرداختند.

اسعد اردلان به عنوان نماینده نویسندگان و حوزه نشر، آرمان نصراللهی به نمایندگی از اصحاب رسانه، ستار چمنی گل به نمایندگی از حوزه فیلم و سینما، حمی حاصلی موسیقی، فریدون حامدی تئاتر، شیدا مردوخی خوشنویسی، فردین صادق ایوبی هنرهای تجسمی، سید بهاالدین حسینی و کامل گلباغی موسیقی عرفانی و مساجد، هیوا رضایی به نمایندگی از صنعت چاپ و تبلیغات به بیان دغدغه ها و مشکلات کاری خود پرداختند.

لزوم توجه به ظرفیت های بومی و محلی فرهنگ و هنر کردستان، برگزاری جشنواره های فرهنگی و هنری کردی در بخش های مطبوعات، فیلم کوتاه، موسیقی و هنرهای تجسمی، لزوم توجه به مسئله آموزش در تمامی رشته های فرهنگی و هنری از جمله مهمترین دغدغه های مطرح شده در این نشست بود.

همچنین افزایش حمایت های دولت از هنرمندان کردستانی به ویژه هنرمندان پیشکسوت، تلاش برای معرفی ظرفیت های بالای فرهنگی و هنری استان کردستان به مردم سایر نقاط کشور و حتی در حوزه بین المللی، واگذاری مسئولیت و مدیریت برنامه های فرهنگی و هنری به موسسات بخش خصوصی، حمایت دولت از ایجاد و راه اندازی روزنامه در استان کردستان از دیگر مسائل مطرح شده در این نشست بود.

تلاش برای ایجاد زیرساخت های لازم برای توسعه و تقویت فعالیت های فرهنگی به ویژه با احداث سینما، فرهنگسرا و مکان های فرهنگی، لزوم توجه به فعالان علوم قرآنی و دینی در استان کردستان به دلیل وجود ظرفیت های بالای استان در این بخش و همچنین لزوم توجه به پاسداشت زبان و ادبیات کردی بر اساس تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی دیگر مسائل مطرح شده در این نشست در سنندج بود.

در جریان برگزاری این جلسه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وعده داد که مهمترین مطالبات و خواسته های مطرح شده از سوی فعالان و اصحاب فرهنگ و هنر استان کردستان به صورت ویژه از سوی معاونین مورد پیگیری قرار می گیرد.