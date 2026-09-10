به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنجشنبه نشست شورای فرهنگ عمومی کهگیلویه‌وبویراحمد با حضور سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، استاندار و جمعی از مدیران و فعالان فرهنگی و هنری استان برگزار شد؛ نشستی که بخشی از آن به بیان صریح مطالبات جامعه هنری اختصاص یافت.

در این نشست، رضا رفیعی، رئیس انجمن هنرهای نمایشی کهگیلویه‌وبویراحمد، با انتقاد از وضعیت زیرساخت‌های تئاتر استان، خواستار تغییر رویکرد مدیریت ارشد استان در توزیع اعتبارات و امکانات فرهنگی شد.

ساختمان قدیمی استانداری؛ فرصتی برای نفس کشیدن تئاتر

رفیعی با اشاره به استقرار معاونت‌های استانداری در ساختمان جدید، پیشنهاد کرد ساختمان قدیمی استانداری در اختیار اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گیرد تا بخشی از نیازهای زیرساختی هنرمندان برطرف شود.

وی گفت: هنرمندان تئاتر استان پشت درهای سالن‌هایی مانده‌اند که اساساً سنخیتی با فرهنگ و هنر ندارند، در حالی که ساختمان قدیمی استانداری با اندکی تغییر می‌تواند به یک فضای فرهنگی و پاتوقی برای فعالیت‌های تئاتری تبدیل شود.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان با طرح این مطالبه که چرا چنین فضایی باید بلااستفاده بماند در حالی که هنرمندان برای تمرین و اجرا با کمبود فضا مواجه هستند، بر ضرورت تصمیم‌گیری عملی برای حل این مشکل تأکید کرد.

انتقاد از نحوه توزیع اعتبارات فرهنگی

رفیعی در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به نحوه تخصیص اعتبارات فرهنگی نیز انتقاد کرد و گفت تشکل‌هایی از مسیر فرمانداری‌ها یا اداره کل ورزش و جوانان مجوز دریافت کرده و از اعتبارات فرهنگی استفاده می‌کنند، بدون آنکه الزاماً خروجی هنری مشخصی داشته باشند.

وی خواستار نظارت دقیق‌تر بر نحوه هزینه‌کرد اعتبارات فرهنگی شد و تأکید کرد که در چنین شرایطی سهم واقعی هنرمندان و تشکل‌های تخصصی حوزه فرهنگ و هنر نادیده گرفته می‌شود.

زیرساخت‌های تئاتر شهرستان‌ها در وضعیت نامناسب

رئیس انجمن هنرهای نمایشی کهگیلویه‌وبویراحمد با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های تئاتر در شهرستان‌ها، از تفاوت قابل توجه امکانات میان مناطق مختلف استان انتقاد کرد.

رفیعی گفت در دهدشت تنها دو سالن تئاتر وجود دارد که از حداقل امکانات لازم برخوردار نیستند، در حالی که در فاصله‌ای نه‌چندان دور، شهری از امکانات مناسب‌تری برخوردار است.

وی وضعیت پلاتوهای دهدشت و بهمنی و همچنین پلاتوی «یونس آبسالان» را نامناسب توصیف کرد و خواستار توجه جدی‌تر به زیرساخت‌های تئاتر شهرستان‌ها شد.

تئاتر استان سهم بیشتری از حمایت‌ها می‌خواهد

رفیعی تأکید کرد که مطالبات جامعه تئاتر استان به چند اعتبار محدود یا حمایت‌های مقطعی خلاصه نمی‌شود و گفت هنرمندان این حوزه در عرصه‌های بین‌المللی و همچنین به عنوان مدرس در کشورهای دیگر حضور داشته‌اند.

وی خواستار حضور پررنگ‌تر نمایندگان تئاتر استان در نشست‌های تخصصی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شد و گفت ظرفیت هنرمندان کهگیلویه‌وبویراحمد نباید صرفاً در سطح برنامه‌های محلی دیده شود.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان در نهایت ایجاد پردیس‌های فرهنگی و هنری در گچساران و دهدشت را از مطالبات اصلی جامعه تئاتر عنوان کرد و گفت برای بازگشت به دوران طلایی تئاتر استان در دهه‌های ۸۰ و ۹۰، توسعه زیرساخت‌های اصولی و تصمیم‌های ماندگار ضروری است و راهکارهای موقت نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای این حوزه باشد.

فرهنگ با برگزاری چند برنامه ساخته نمی‌شود

در ادامه این نشست، پریسا خرمی، رئیس مؤسسه ققنوس قلم بویراحمد نیز با بیان دغدغه‌های خود در حوزه فرهنگ، بر ضرورت شکل‌گیری یک جریان فرهنگی پایدار تأکید کرد.

خرمی گفت: در حوزه فرهنگ بیش از هر چیز به ساختن یک جریان نیاز داریم؛ جریانی که مخاطب را پیدا کند، او را درگیر کند و در نهایت از مخاطب یک تولیدکننده و همراه بسازد.

وی با اشاره به فعالیت‌های مؤسسه ققنوس قلم و انجمن داستان بویراحمد افزود: تلاش شده است فضایی ایجاد شود که فعالیت در حوزه داستان‌نویسی، کتاب‌خوانی و گفت‌وگوی فرهنگی از برگزاری برنامه‌های مقطعی فراتر رفته و به یک فعالیت مستمر و زنده تبدیل شود.

رئیس مؤسسه ققنوس قلم بویراحمد با انتقاد از تقلیل فعالیت فرهنگی به برگزاری یک رویداد و انتشار یک خبر، تصریح کرد: مسئله اصلی صرفاً برگزاری یک جلسه نیست و باید به جای تعداد برنامه‌ها، کیفیت و میزان اثرگذاری جریان فرهنگی مورد توجه قرار گیرد.

جشنواره‌ای که پایانش آغاز مسیر نویسنده باشد

خرمی پیشنهاد کرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همراهی انجمن داستان، جشنواره‌ای متفاوت و مستمر برگزار کند؛ جشنواره‌ای که هدف آن صرفاً اهدای جایزه نباشد، بلکه استعدادهای ادبی را شناسایی کرده و پس از پایان جشنواره نیز آنها را در مسیر حرفه‌ای شدن همراهی کند.

وی افزود: این جشنواره می‌تواند در بخش‌هایی همچون داستان کوتاه، داستان کودک و نوجوان و داستان‌های اقلیمی برگزار شود و در کنار انتخاب آثار برتر، کارگاه‌های تخصصی، فرصت انتشار، ارتباط با ناشران و حمایت از ادامه مسیر نویسندگان نیز پیش‌بینی شود.

رئیس مؤسسه ققنوس قلم بویراحمد تأکید کرد: جایزه نباید پایان جشنواره باشد، بلکه باید آغاز یک مسیر حرفه‌ای برای نویسنده باشد.

وی همچنین پیشنهاد انتشار مجموعه‌ای سالانه با عنوان «منتخب داستان سال» را مطرح کرد تا آثار برگزیده در اختیار کتابخانه‌ها، مراکز فرهنگی، دانشگاه‌ها و مدارس قرار گیرد و به تدریج آرشیوی از داستان‌های نسل جدید شکل بگیرد.

انجمن داستان در انتظار یک اتاق مستقل

خرمی یکی دیگر از مطالبات خود را اختصاص یک اتاق مستقل به انجمن داستان در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان کرد و گفت انجمن داستان نیز مانند دیگر انجمن‌ها و تشکل‌های فرهنگی نیازمند فضای مشخص برای فعالیت است.

وی افزود: مهم‌ترین حمایت، به رسمیت شناختن فعالیت‌های فرهنگی است و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌تواند در شکل‌گیری و تقویت یک زیست‌بوم فرهنگی نقش مؤثری داشته باشد.

دو سال فعالیت بدون حمایت مالی

رئیس مؤسسه ققنوس قلم بویراحمد با اشاره به دوسالگی انجمن داستان ققنوس قلم اظهار کرد: این انجمن طی دو سال گذشته بیش از صدها جلسه و نشست کتاب، نقد داستان و مطالعه برگزار کرده و بیش از ۱۰ کتاب از ادبیات ایران و جهان را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است.

وی همچنین از رونمایی چند اثر نویسندگان استان خبر داد و گفت این فعالیت‌ها تاکنون بدون چشم‌داشت و با هزینه شخصی دنبال شده است.

خرمی با تأکید بر اینکه استمرار فعالیت فرهنگی بدون حمایت دشوار است، گفت: ما فعال هستیم اما برای ادامه این مسیر به حمایت و همراهی بیشتری نیاز داریم.

وی افزود: محصول این انجمن، جوان فعالی است که اکنون در بخشداری دیشموک چراغ یک انجمن کوچک‌تر را روشن کرده است و این نشان می‌دهد فعالیت‌های فرهنگی می‌تواند تکثیر شده و در نقاط مختلف استان جریان پیدا کند؛ به شرط آنکه فضا و حمایت لازم وجود داشته باشد.

این فعال فرهنگی در پایان با اجرای آواز و شاهنامه‌خوانی، فضای نشست شورای فرهنگ عمومی استان را از حالت رسمی خارج کرد و به بخش هنری پیوند زد؛ پایانی که بار دیگر نشان داد مطالبه اصلی فعالان فرهنگی استان تنها برگزاری رویداد نیست، بلکه فراهم شدن بستر تداوم و اثرگذاری فعالیت‌های فرهنگی و هنری است.