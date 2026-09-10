پورذهبی: کتاب یکی از مسیرهای شناخت هنر، تاریخ و فرهنگ کردستان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی عصر پنجشنبه در جریان بازدید از دهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب کردستان و در جمع خبرنگاران، ضمن قدردانی از برگزارکنندگان نمایشگاه اظهار کرد: برگزاری چنین رویداد فرهنگی بزرگی در کردستان اتفاقی ارزشمند و قابل تقدیر است و از مجموعه فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و دست‌اندرکاران نمایشگاه تشکر می‌کنم.

وی افزود: راه‌های مختلفی برای شناخت کردستان وجود دارد و هنر، قلم، تاریخ و ادبیات هر کدام می‌توانند بخشی از ظرفیت‌های فرهنگی این استان را به دیگران معرفی کنند؛ از این رو برگزاری رویدادهایی که آثار فاخر کردستان را عرضه می‌کنند، می‌تواند ارتباط فرهنگی میان مردم این استان و سایر نقاط کشور را تقویت کند.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با بیان اینکه معرفی آثار فرهنگی استان نباید تنها به داخل کردستان محدود شود، عنوان کرد: شایسته است برنامه‌هایی از این دست در شهرهای دیگر، به‌ویژه تهران، نیز برگزار شود تا مردم با آثار ارزشمند، ادبیات و تاریخ کردستان آشنایی بیشتری پیدا کنند.

فرصت کوتاه برای دیدن ظرفیت‌های نمایشگاه

حجت‌الاسلام پورذهبی با اشاره به گستردگی دهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب کردستان گفت: فرصت حضور در نمایشگاه محدود بود و با وجود علاقه‌مندی، تنها توانستم بخش کوچکی از غرفه‌ها را ببینم.

وی ادامه داد: غرفه‌های متنوع و قابل توجهی در نمایشگاه وجود داشت و در برخی غرفه‌ها کتاب‌هایی را انتخاب و خریداری کردم؛ به‌ویژه آثار نویسندگان و فعالان فرهنگی کردستان که به نظرم کارهای ارزشمند و قابل توجهی در میان آنها وجود داشت.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان یکی از نقاط قوت نمایشگاه را حضور و معرفی آثار مرتبط با کودکان و نوجوانان دانست و گفت: در این دوره غرفه‌ای با این رویکرد دیدم که برای من جالب و قابل توجه بود و نشان می‌دهد در حوزه تولید محتوای فرهنگی برای نسل جدید کارهای خوبی انجام شده است.

کتاب برای بازگشت به سبد خانواده نیازمند ترویج است

پورذهبی در پاسخ به پرسشی درباره راه‌های تقویت جایگاه کتاب در برابر فضای مجازی اظهار کرد: در گام نخست باید فرهنگ کتابخوانی در جامعه تقویت شود و مردم به مطالعه علاقه بیشتری پیدا کنند.

وی با اشاره به ظرفیت فضای مجازی در حوزه کتاب نیز گفت: امروز بخشی از کتاب‌ها در فضای مجازی عرضه می‌شوند و حتی نسخه‌های الکترونیکی آثار در دسترس قرار دارد؛ بنابراین فضای مجازی لزوماً رقیب کتاب نیست و می‌توان از همین ظرفیت برای ترویج مطالعه استفاده کرد.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان افزایش هزینه خرید کتاب را یکی از موانع موجود بر سر راه مطالعه دانست و افزود: باید پذیرفت که قیمت کتاب افزایش یافته و بخشی از خانواده‌ها در شرایط اقتصادی کنونی امکان اختصاص هزینه بیشتری برای خرید کتاب ندارند.

وی خاطرنشان کرد: نگاه جامعه به کتاب باید با برخی کالاهای مصرفی متفاوت باشد؛ کتاب تنها کالایی برای خرید و فروش مجدد نیست، بلکه ارزش و جایگاه فرهنگی و فکری خاص خود را دارد و باید این نگاه در جامعه تقویت شود.

معرفی کتاب در دل نمایشگاه حلقه مفقوده ترویج مطالعه

حجت‌الاسلام پورذهبی درباره راهکارهای جذاب‌تر شدن نمایشگاه کتاب نیز گفت: علاوه بر عرضه و فروش کتاب، باید برای معرفی آثار و گفت‌وگو درباره آنها برنامه‌ریزی بیشتری صورت گیرد.

وی پیشنهاد کرد: فضاهایی در نمایشگاه برای معرفی کتاب، گفت‌وگو درباره آثار و ارائه توضیحات درباره محتوای آنها اختصاص داده شود تا بازدیدکنندگان صرفاً از کنار غرفه‌ها عبور نکنند، بلکه با آثار شاخص آشنا شوند و انگیزه بیشتری برای مطالعه پیدا کنند.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان ادامه داد: اگر در محل‌های مناسب نمایشگاه درباره کتاب‌ها صحبت شود و آثار به مردم معرفی شوند، این کار می‌تواند در ترویج کتابخوانی مؤثر باشد؛ چرا که بسیاری از افراد ممکن است با یک معرفی مناسب، به خواندن یک اثر علاقه‌مند شوند.

از کنت مونت کریستو تا ادبیات دفاع مقدس

پورذهبی با اشاره به علاقه شخصی خود به مطالعه رمان گفت: یکی از آخرین رمان‌هایی که خوانده و همچنان به آن علاقه دارد، کنت مونت کریستو اثر الکساندر دوما است؛ اثری که به گفته وی داستانی جذاب دارد و اقتباس‌های سینمایی و تلویزیونی مختلفی نیز از آن ساخته شده است.

وی افزود: علاقه‌مندان به داستان و رمان آثار فراوانی برای انتخاب دارند و باید زمینه‌ای فراهم شود که جوانان و نوجوانان نیز بیشتر با این آثار آشنا شوند.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با اشاره به بازدید خود از بخش‌های مختلف نمایشگاه گفت: در میان آثار ارائه‌شده، کتاب‌های خوبی در زمینه تاریخ دفاع مقدس نیز مشاهده کردم که امیدوارم این آثار بیشتر دیده و معرفی شوند.

پورذهبی در پایان با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به نسل جوان اظهار کرد: آنچه در فضای امروز جامعه مشاهده می‌شود، کاهش نسبی اقبال جوانان و نوجوانان به کتاب است و برای جبران این وضعیت باید در حوزه معرفی، ترویج و دسترس‌پذیری کتاب، برنامه‌ریزی جدی‌تری صورت گیرد.