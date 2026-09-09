فرشید صلواتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهرداری سنندج در راستای حمایت از دهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب کردستان، مجموعه‌ای از ظرفیت‌های تبلیغاتی، خدماتی، عمرانی و پشتیبانی خود را برای برگزاری هرچه بهتر این رویداد فرهنگی به کار گرفته است.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین اقدامات شهرداری در این زمینه، فضاسازی و تبلیغات گسترده شهری با هدف اطلاع‌رسانی درباره نمایشگاه و ایجاد فضای فرهنگی در سطح شهر بوده است.

صلواتی ادامه داد: در همین راستا ۵۵ تخته بنر بر روی داربست‌ها و سازه‌های شهری نصب شده و ۷۲ لم‌پست تبلیغاتی نیز در معابر اصلی سنندج به نمایش درآمده است.

وی عنوان کرد: همچنین ۲۰ سازه تبلیغاتی محیطی در نقاط مختلف شهر برای معرفی دهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب کردستان جانمایی شده تا شهروندان با این رویداد فرهنگی بیشتر آشنا شوند و زمینه حضور گسترده‌تر آنان در نمایشگاه فراهم شود.

حضور نیروهای شهرداری در آماده‌سازی نمایشگاه

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری سنندج با بیان اینکه پشتیبانی مدیریت شهری تنها به تبلیغات محیطی محدود نشده است، گفت: بخش‌های مختلف شهرداری از جمله حوزه‌های خدماتی، عمرانی و پشتیبانی نیز در آماده‌سازی محل نمایشگاه مشارکت داشته‌اند.

وی تصریح کرد: نیروهای متخصص و خدماتی شهرداری برای پاکسازی و رفت‌وروب مستمر محوطه و اطراف نمایشگاه اختصاص یافته‌اند و در جابه‌جایی تجهیزات و برپایی غرفه‌های داخلی نیز همکاری داشته‌اند.

صلواتی افزود: عملیات تسطیح و رگلاژ پارکینگ واقع در نبش نمایشگاه نیز با هدف ساماندهی فضای پیرامونی و ایجاد شرایط مناسب‌تر برای حضور و تردد شهروندان انجام شده است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره چرایی ورود شهرداری به پشتیبانی از نمایشگاه کتاب اظهار کرد: حمایت از رویدادهای فرهنگی و اجتماعی بخشی از رویکرد مدیریت شهری است و ترویج فرهنگ مطالعه و کتاب‌خوانی نیز در همین چارچوب دنبال می‌شود.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری سنندج خاطرنشان کرد: مدیریت شهری در کنار وظایف عمرانی و خدماتی، خود را در قبال مسائل فرهنگی و اجتماعی شهر نیز مسئول می‌داند و تلاش می‌کند از ظرفیت‌های موجود برای تقویت برنامه‌های فرهنگی استفاده کند.

وی گفت: برگزاری نمایشگاه کتاب فرصتی برای نزدیک‌تر شدن مردم به کتاب، نویسندگان و ناشران است و شهرداری تلاش کرده با استفاده از ظرفیت‌های شهری، خدماتی و تبلیغاتی خود به بهتر برگزار شدن این رویداد کمک کند.

شهر در خدمت کتاب

صلواتی ادامه داد: زمانی که یک رویداد فرهنگی در ابعاد نمایشگاه بین‌المللی کتاب در شهر برگزار می‌شود، همه ظرفیت‌های مدیریت شهری باید برای تسهیل حضور مردم و ایجاد فضای مناسب در کنار آن قرار گیرد.

وی افزود: فضاسازی شهری، تبلیغات محیطی، آماده‌سازی محوطه و ارائه خدمات پشتیبانی، مجموعه اقداماتی است که با هدف ایجاد شرایط مطلوب برای شهروندان و حمایت از جریان فرهنگی کتاب و کتاب‌خوانی انجام شده است.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری سنندج اظهار کرد: امیدواریم برگزاری این نمایشگاه و همراهی مجموعه‌های مختلف، زمینه استقبال بیشتر شهروندان از کتاب و برنامه‌های فرهنگی را فراهم کند و فرهنگ مطالعه بیش از گذشته در جامعه گسترش یابد.