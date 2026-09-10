تعیین تکلیف زمین تنها مانع احداث بیمارستان حمیدیه است

سید محسن موسوی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیگیری برای احداث بیمارستان حمیدیه از نخستین روزهای آغاز به کار در مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفته و موضوع از مسیرهای مختلف و در سطوح گوناگون دنبال شده است.

وی افزود: در همین راستا تاکنون دو مرتبه به همراه رئیس دانشگاه علوم پزشکی از وضعیت پروژه و محل پیش‌بینی‌شده بازدید شده و همچنین با مؤسسه راه ایمان برای استفاده از ظرفیت‌های مرتبط دیدار صورت گرفته است.

موسوی‌زاده ادامه داد: برای تسریع در اجرای پروژه، پیشنهاد شد به‌جای احداث بیمارستان ۶۴ تختخوابی در یک مرحله، پروژه در دو فاز ۳۲ تختخوابی اجرا شود تا امکان آغاز عملیات اجرایی و بهره‌مندی مردم حمیدیه از خدمات بیمارستانی در کوتاه‌ترین زمان فراهم شود.

وی با اشاره به اقدامات مالی انجام شده تصریح کرد: در حوزه تأمین اعتبار، از ظرفیت بودجه متوازن استفاده شده و مبلغ ۲۵ میلیارد تومان اعتبار برای این پروژه اختصاص یافته است که نشان می‌دهد موضوع فراتر از پیگیری‌های اداری صرف دنبال می‌شود.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه اکنون تعیین تکلیف زمین مهم‌ترین مانع است، گفت: برای رفع این مانع، نشست‌های متعددی به‌صورت جداگانه با رئیس سازمان منابع طبیعی کشور، مسئولان منابع طبیعی خوزستان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و فرمانده ارتش برگزار شده است.

موسوی‌زاده بیان کرد: موضوع تأمین زمین جایگزین نیز مورد بررسی قرار گرفت و با یکی از خیران برای واگذاری زمینی در ورودی شهر حمیدیه گفتگو شد؛ با این حال پیگیری‌ها برای حل مسئله زمین اصلی همچنان در دستور کار است.