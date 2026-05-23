سید محسن موسویزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این گروه در سفری میدانی از وضعیت احداث بیمارستان حمیدیه و همچنین بیمارستان سینا در شهرستان کارون بازدید خواهد کرد.
وی افزود: با پیگیریهای مستمر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مقرر شده است تیم اعزامی ضمن بررسی محل احداث بیمارستان حمیدیه، وضعیت عمرانی، تجهیزاتی و خدماتی بیمارستان سینا در کارون را نیز مورد ارزیابی میدانی قرار دهد.
موسویزاده با اشاره به محرومیت درمانی شهرستان حمیدیه با ۱۰۰ هزار نفر جمعیت اظهار کرد: با پیگیریهای انجامشده، بحث احداث بیمارستان حمیدیه وارد فاز عملیاتی میشود و در کنار آن، تأمین اعتبار ویژه برای بیمارستان سینای کارون نیز در دستور کار وزارت بهداشت قرار گرفته است.
وی افزود: بر اساس رایزنیهای صورتگرفته، بناست بیمارستان سینا در تخصیص اعتبارات به صورت ویژه دیده شود و این بازدید میدانی در هفته جاری گام مؤثری در جهت رفع کمبودهای این مرکز درمانی خواهد بود.
به گزارش خبرنگار مهر، پیگیریهای نماینده مردم برای ارتقای وضعیت درمانی حوزه انتخابیه، از جمله احداث بیمارستان حمیدیه و اختصاص اعتبار ویژه به بیمارستان سینا کارون، ادامه دارد.
