خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- حامد عرب زاده: استان بوشهر با بیش از ۹۳۷ کیلومتر مرز آبی در حاشیه شمالی خلیج فارس، همسایگی با مسیرهای اصلی کشتیرانی بین‌المللی و قرارگیری در نقطه اتصال کریدورهای دریایی و زمینی جنوب کشور، یکی از مناطق کلیدی در زنجیره تأمین و تجارت خارجی ایران است.

این موقعیت موجب شده تا بوشهر به‌عنوان دروازه صادرات کالا به کشورهای حوزه خلیج فارس و شرق آفریقا شناخته شود. علاوه بر این، نزدیکی به پایانه‌های صادراتی نفت و گاز پارس جنوبی و دسترسی به بنادر مهمی مانند بوشهر، دیر، گناوه و خارگ، بستر مناسبی برای تبادل مالی و سرمایه‌گذاری ارزی فراهم کرده است.

بوشهر میزبان یکی از بزرگ‌ترین خوشه‌های صنعتی انرژی در کشور است. وجود ۲۴ فاز توسعه‌ای پارس جنوبی و ده‌ها مجتمع پتروشیمی، فرصت‌هایی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های پایین‌دستی و میان‌دستی فراهم می‌کند.

ایجاد واحدهای تولید محصولات با ارزش افزوده بالا مانند پلیمرهای مهندسی، حلال‌های صنعتی و افزودنی‌های شیمیایی، می‌تواند علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، درآمد ارزی قابل توجهی از صادرات به دست آورد. همچنین سرمایه‌گذاری ارزی در پروژه‌های LNG، پایانه‌های ذخیره‌سازی و سیستم‌های بارگیری دریایی، از اولویت‌های توسعه‌ای استان محسوب می‌شود.

یک کارشناس ارشد حوزه انرژی گفت: ظرفیت‌های استان بوشهر در زمینه صادرات گاز طبیعی مایع‌شده (LNG) و محصولات پایین‌دستی پتروشیمی، می‌تواند این استان را به یکی از مراکز اصلی جذب سرمایه‌گذاری ارزی در خاورمیانه تبدیل کند.

حمیدرضا فاضلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با وجود ۲۴ فاز عملیاتی و توسعه‌ای پارس جنوبی و ده‌ها مجتمع پتروشیمی فعال، بوشهر بستر لازم برای ایجاد پایانه‌های صادراتی LNG، واحدهای ذخیره‌سازی و صنایع میان‌دستی را داراست.

وی افزود: بر اساس برآوردهای بین‌المللی، هر یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در حوزه LNG در بوشهر می‌تواند ظرف ۴ سال بازگشت سرمایه داشته باشد. این مزیت در کنار معافیت‌های مالیاتی و نزدیکی به بازارهای هدف، موقعیت استان را برای سرمایه‌گذاران خارجی استثنایی کرده است.

صنایع دریایی، لجستیک و خدمات بندری

استان بوشهر یکی از مراکز اصلی تعمیرات و ساخت شناورهای صنعتی و تجاری است. سرمایه‌گذاری در کارخانجات مدرن کشتی‌سازی، پایانه‌های کانتینری، اسکله‌های چندمنظوره و مراکز لجستیکی مجهز به سیستم‌های هوشمند مدیریت بار، می‌تواند هم هزینه‌های صادرات و واردات را کاهش دهد و هم منبع درآمد ارزی پایداری ایجاد کند. با توجه به افزایش تقاضا برای خدمات ترانزیتی در منطقه، سرمایه‌گذاری در پایانه‌های انبارداری سردخانه‌ای و مراکز توزیع منطقه‌ای نیز توجیه اقتصادی بالایی دارد.

کارشناس ارشد حمل و نقل دریایی گفت: ظرفیت‌های بوشهر در حوزه دریا و سواحل می‌تواند بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی را جذب کند و این استان را به یکی از قطب‌های اقتصادی خلیج فارس تبدیل سازد.

مهدی شریفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بوشهر با برخورداری از بیش از ۹۰۰ کیلومتر مرز آبی، بنادر متعدد و دسترسی مستقیم به آب‌های آزاد، مزیت‌های کم‌نظیری برای توسعه صنایع بندری، شیلات، حمل‌ونقل دریایی و گردشگری ساحلی دارد که همگی می‌توانند مقصد سرمایه‌گذاری‌های کلان خارجی باشند.

وی افزود: بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی، به ویژه از کشورهای حوزه خلیج فارس، تمایل دارند در پروژه‌هایی مانند پایانه‌های کانتینری، اسکله‌های چندمنظوره، مزارع آبزی‌پروری صنعتی و مراکز فرآوری و صادرات محصولات دریایی مشارکت کنند. این پروژه‌ها علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، ارزآوری پایداری برای استان به همراه خواهند داشت.

شریفی تصریح کرد: تسهیل فرآیند صدور مجوز، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی با رویکرد دریامحور و ارائه مشوق‌های مالیاتی می‌تواند سرعت جذب سرمایه‌گذاران خارجی را افزایش دهد. به گفته وی، اگر این سیاست‌ها به‌طور مستمر اجرا شود، بوشهر ظرف چند سال آینده جایگاهی هم‌تراز بنادر پیشرفته منطقه در حوزه اقتصاد دریایی به دست خواهد آورد.

شیلات، آبزی‌پروری و فرآوری صادراتی

بوشهر به‌عنوان قطب تولید میگو در ایران، سالانه ده‌ها هزار تن انواع محصولات دریایی را به بازارهای جهانی صادر می‌کند. سرمایه‌گذاری ارزی در مزارع فوق‌متراکم آبزی‌پروری، کارخانه‌های فرآوری مدرن با استانداردهای HACCP و بسته‌بندی صادراتی، می‌تواند ضمن افزایش ظرفیت تولید، ارزآوری این بخش را چند برابر کند. همچنین توسعه زنجیره سرد، حمل‌ونقل یخچالی و قراردادهای فروش بلندمدت با خریداران آسیایی و اروپایی، ریسک بازار را کاهش می‌دهد.

کارشناس شیلات و آبزی‌پروری گفت: با توسعه مزارع فوق‌متراکم و کارخانه‌های فرآوری مدرن، بوشهر می‌تواند درآمد ارزی حاصل از صادرات میگو و ماهی را دو برابر کند.

ناصر رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: استان بوشهر هم‌اکنون سالانه بیش از ۴۰ هزار تن انواع محصولات دریایی تولید می‌کند که بخش عمده آن به بازارهای آسیای جنوب‌شرقی و اروپا صادر می‌شود.

وی افزود: سرمایه‌گذاری ارزی در ایجاد زنجیره سرد و حمل‌ونقل یخچالی، نه تنها ضایعات صادراتی را کاهش می‌دهد بلکه امکان عقد قراردادهای بلندمدت با خریداران بین‌المللی را فراهم می‌کند.

به گفته او، در صورت اجرای برنامه‌های جدید آبزی‌پروری صنعتی، بوشهر می‌تواند تا سال ۱۴۰۸ به قطب صادرات محصولات دریایی ایران بدل شود.

گردشگری دریایی و اقتصاد تجربه

سواحل و جزایر استان بوشهر همچون شیف و نخیلو، ظرفیت‌های بالقوه‌ای برای جذب گردشگر خارجی دارند. سرمایه‌گذاری در ساخت هتل‌های ساحلی، اسکله‌های تفریحی، مراکز ورزش‌های آبی و مسیرهای گردشگری دریایی، علاوه بر ایجاد ارزش افزوده در حوزه خدمات، به ورود ارز و ارتقای برند گردشگری دریایی ایران کمک می‌کند. با توسعه زیرساخت‌های هوایی و دریایی، می‌توان بوشهر را به مقصد سفرهای دریایی کروز در خلیج فارس تبدیل کرد.

کارشناس حوزه گردشگری دریایی گفت: جزایر و سواحل بوشهر با ایجاد زیرساخت‌های مدرن می‌تواند مقصد سفر کشتی‌های کروز و گردشگران بین‌المللی شود.

مریم صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: بوشهر با برخورداری از بیش از ۹۰۰ کیلومتر ساحل، فرهنگ بومی غنی و آب‌وهوای مناسب زمستانی، پتانسیل بالایی در جذب گردشگر خارجی دارد.

وی افزود: سرمایه‌گذاری ارزی در اسکله‌های تفریحی، هتل‌های ساحلی و مراکز ورزش‌های آبی می‌تواند همزمان با ایجاد اشتغال محلی، درآمد ارزی پایداری برای استان به همراه داشته باشد. صادقی تاکید کرد: اگر طرح‌های جامع گردشگری دریایی اجرا شود، بوشهر می‌تواند در کنار بنادر دبی و دوحه به یکی از مقاصد اصلی گردشگری دریایی خلیج فارس بدل گردد.

زیرساخت‌های مالی و مشوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی

طبق اعلام سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، پروژه‌های دارای تأثیر مثبت در صادرات و اشتغال استان بوشهر، مشمول معافیت‌های مالیاتی تا ۲۰ سال و تسهیلات ویژه انتقال ارز هستند. بانک‌های عامل در استان نیز امکان افتتاح حساب‌های ارزی، ارائه ضمانت‌نامه‌های بانکی بین‌المللی و فاینانس خارجی را فراهم کرده‌اند. علاوه بر این، مناطق ویژه اقتصادی بوشهر و پارس جنوبی از مزایای گمرکی و تعرفه‌ای خاصی برخوردارند که برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر از رشد سرمایه‌گذاری خارجی در استان خبر داد و گفت: در چهار ماه نخست سال گذشته ۱۶۲ میلیون دلار طرح سرمایه‌گذاری با مشارکت ایرانیان مقیم خارج به تصویب رسیده است.

رسول زارعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان به‌عنوان دبیرخانه ستاد سرمایه‌گذاری، با همکاری استاندار و معاونت اقتصادی استانداری، اقدامات گسترده‌ای برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی انجام داده است. وی افزود: مجوزهای لازم برای این طرح‌ها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و هیئت عالی صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری خارجی صادر شده و بسترهای حقوقی و اجرایی لازم برای اجرای آن‌ها فراهم گردیده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر با اشاره به بررسی‌های انجام شده گفت: بخش عمده این سرمایه‌گذاری‌ها توسط ایرانیان مقیم خارج صورت گرفته که در بخش‌های متنوع اقتصادی استان فعالیت دارند. زارعی ادامه داد: در این مدت ۲۲ میلیون دلار منابع مالی و تجهیزات وارد استان شده که معادل ۱۸ درصد از کل طرح‌های مصوب است. این سرمایه‌گذاری‌ها به‌صورت نقدی و از طریق واردات تجهیزات، تأمین منابع پروژه‌ها را سرعت بخشیده است.

وی به تصویب یک میلیون دلار طرح جدید در دوران جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و افزود: این اقدام با همکاری وزارت اقتصاد انجام شد و نمادی از امید به تداوم تولید و اشتغال‌آفرینی در شرایط دشوار محسوب می‌شود. به گفته وی، این سرمایه‌گذاری‌ها نقش مهمی در بهبود فضای کسب‌وکار و تقویت تاب‌آوری اقتصادی استان دارد.

زارعی تأکید کرد: پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد با استمرار روند کنونی و تسهیل فرآیندهای جذب سرمایه، بوشهر می‌تواند به قطب سرمایه‌گذاری خارجی در منطقه تبدیل شود. وی خاطرنشان کرد: اجرای کامل طرح‌های مصوب و جذب باقی‌مانده منابع ارزی، موجب توسعه زیرساخت‌های اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار و رونق تولید در استان خواهد شد.

ترکیب موقعیت جغرافیایی ممتاز، زیرساخت‌های انرژی، ظرفیت‌های تولیدی و مشوق‌های قانونی، استان بوشهر را به یک هاب بالقوه برای جذب سرمایه‌گذاری ارزی در ایران تبدیل کرده است. ورود سرمایه خارجی به حوزه‌های پتروشیمی، صنایع دریایی، شیلات و گردشگری می‌تواند نه تنها تراز ارزی استان را تقویت کند، بلکه به ارتقای جایگاه ایران در بازارهای منطقه‌ای و جهانی نیز می‌انجامد.